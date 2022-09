La fusée Electron de la société transportant la mission CAPSTONE décolle de Nouvelle-Zélande le 28 juin 2022. Laboratoire de fusée

Le deuxième trimestre a été mitigé pour les entreprises spatiales, certaines entreprises affichant des progrès constants tandis que d’autres ont connu des revers. La plupart des actions spatiales, dont beaucoup ont été rendues publiques l’année dernière par le biais d’accords SPAC, sont en difficulté malgré la croissance de l’industrie, en baisse de 50% ou plus depuis leurs débuts sur le marché. L’évolution de l’environnement de marché et la hausse des taux d’intérêt ont durement touché les valeurs technologiques et de croissance, pesant sur les valeurs spatiales. CNBC décompose les rapports trimestriels les plus récents pour Aerojet Rocketdyne, AST SpaceMobile, Astra, BlackSky, Iridium, Maxar, Momentus, Mynaric, Redwire, Rocket Lab, Satellogic, Spire Global, Telesat, Terran Orbital, ViaSat, Virgin Galactic et Virgin Orbit. La société d’imagerie satellite Planet n’a pas encore publié ses derniers résultats trimestriels, car la société suit un calendrier d’exercice qui a commencé le 1er février.

Aérojet Rocketdyne

Performance de l’action depuis le début de l’année : -3 % Aerojet Rocketdyne continue de tirer une part importante de ses revenus du secteur spatial. Le spécialiste de la propulsion tire la majorité de ses 528,5 millions de dollars de ventes du deuxième trimestre de contrats liés à la défense. Notamment, la présidente et chef de la direction Eileen Drake a confirmé que le carnet de commandes d’Aerojet avait ajouté un contrat United Launch Alliance pour 116 des moteurs RL10 nécessaires pour alimenter la série de fusées Vulcan, dont beaucoup ont été commandées par Amazon.

AST SpaceMobile

Performance de l’action depuis le début de l’année : +36 % La société haut débit satellite-smartphone a enregistré des revenus de 7,3 millions de dollars et des dépenses d’exploitation totales de 35,4 millions de dollars, deux mesures légèrement supérieures à celles de la même période un an plus tôt. La société dispose de 202,4 millions de dollars en espèces, alors qu’AST continue de travailler au lancement de son satellite de test Blue Walker 3 en septembre. Il a dépensé 86,6 millions de dollars pour la démonstration à ce jour.

Astra

Performance de l’action depuis le début de l’année : -88 % Le constructeur de petites fusées et d’engins spatiaux Astra a enregistré une autre lourde perte trimestrielle, prenant un BAIIA ajusté de 48,4 millions de dollars. La société n’a généré que 2,7 millions de dollars de revenus et a annoncé l’annulation surprise de sa série Rocket 3.3 ainsi qu’une pause de lancement jusqu’en 2023 au moins alors qu’elle pivote vers le développement de la plus grande variante, Rocket 4.0. Astra dispose de 200,7 millions de dollars en espèces.

Ciel noir

Performance de l’action depuis le début de l’année : -52 % Le spécialiste de l’imagerie par satellite basé à Seattle, BlackSky, a enregistré un chiffre d’affaires de 15,1 millions de dollars pour le trimestre, soit près du double de ce qu’il était il y a un an, et une perte d’EBITDA ajusté de 8,8 millions de dollars. L’entreprise a décroché une victoire majeure sous la forme de un contrat NRO pour ses images, d’une valeur pouvant atteindre 1,02 milliard de dollars sur une décennie.

Iridium

Performance de l’action depuis le début de l’année : +9 % Le fournisseur de communications par satellite a réalisé un chiffre d’affaires de 174,9 millions de dollars, un bénéfice opérationnel EBITDA de 105,9 millions de dollars et un peu moins de 1,9 million d’abonnés au total, en hausse de 17 %, 12 % et 16 %, respectivement, par rapport à la même période de l’année précédente. Le PDG d’Iridium, Matt Desch, a souligné lors de l’appel que “l’entreprise a bien surperformé”, la société étant “bien positionnée pour se développer … même si les récentes inquiétudes concernant un ralentissement économique se concrétisent”. La société a également remporté un prix important de l’Agence de développement spatial du Pentagone au cours du trimestre, ce qui, selon Desch, ajoutera 133 millions de dollars de revenus sur sept ans.

Maxar

Performance de l’action depuis le début de l’année : -58 % Le fabricant d’engins spatiaux n’a généré que 50 000 dollars de revenus, en raison d’un contrat client annulé, et a enregistré une perte d’EBITDA ajusté de 18,3 millions de dollars. Alors que Momentus dispose d’environ 109 millions de dollars en espèces, la société a déclaré qu’elle prévoyait de réduire sa consommation de trésorerie trimestrielle en réduisant certaines dépenses et en retardant les projets de R&D à long terme, car elle se concentre sur la résolution des problèmes identifiés avec son vaisseau spatial lors de sa dernière mission.

mynarique

Performance de l’action depuis le début de l’année : -41 % Le fabricant de communications laser n’a pas encore commencé à publier ses résultats trimestriels, ayant rendue publique en novembre. Au cours du deuxième trimestre, Mynaric a annoncé un accord avec la société de défense L3Harris, qui prendra une participation de 7,2 % dans la société et investira environ 11 millions de dollars.

Cable rouge

Performance de l’action depuis le début de l’année : -54 % Le conglomérat d’infrastructures spatiales a collecté 36,7 millions de dollars de revenus au cours du trimestre, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente, avec une perte d’EBITDA ajusté de 4,1 millions de dollars. Notamment, Redwire “s’attend à réaliser un EBITDA ajusté positif au second semestre 2022”, même si elle continue d’investir dans des extensions d’infrastructures telles qu’une nouvelle usine de fabrication de bras robotiques au Luxembourg.

Laboratoire de fusée

Performance de l’action depuis le début de l’année : -54 % Le constructeur multinational de petites fusées et d’engins spatiaux a déclaré un chiffre d’affaires de 55,5 millions de dollars, en hausse de 36 % par rapport au trimestre précédent, en grande partie grâce à sa division des systèmes spatiaux. Elle a également augmenté son carnet de commandes total à 531,4 millions de dollars. La société a déclaré une perte d’EBITDA ajusté de 8,5 millions de dollars, mais dispose de plus d’un demi-milliard de liquidités. Le PDG de Rocket Lab, Peter Beck, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société que Rocket Lab continue “de voir une forte demande pour les lancements d’Electron”.

Satellogic

Performance de l’action depuis le début de l’année : -53 % La société d’imagerie satellitaire n’a pas encore commencé à publier ses résultats trimestriels, rendue publique en janvier. Au cours du deuxième trimestre, Satellogic a lancé quatre satellites supplémentaires en orbite via un lancement SpaceX, portant sa flotte à 26 jusqu’à présent. La société vise à en avoir 34 en orbite d’ici début 2023.

Spire mondial

Performance de l’action depuis le début de l’année : -55 % Spire, constructeur de petits satellites et spécialiste des données, a réalisé un chiffre d’affaires de 19,4 millions de dollars au deuxième trimestre et a enregistré une perte d’EBITDA ajusté de 7,3 millions de dollars. Pour l’année 2022, la société s’attend à dépasser les 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels provenant des abonnés.

Télésat

Performance de l’action depuis le début de l’année : -61 % L’opérateur canadien de communications par satellite a déclaré des revenus d’environ 143 millions de dollars (convertis aux taux actuels en dollars canadiens), une légère baisse par rapport à l’année précédente, avec un carnet de commandes d’une valeur d’environ 1,5 milliard de dollars. Télésat a affiché un bénéfice du BAIIA ajusté d’environ 112 millions de dollars. La société a noté qu’en attendant les accords définitifs avec le fabricant et le financement, les dépenses en immobilisations “pourraient augmenter considérablement” pour financer le développement de son réseau Lightspeed.

Orbitale terrienne

Performance de l’action depuis le début de l’année : -59 % Le fabricant d’engins spatiaux a enregistré des revenus de 21,4 millions de dollars au cours du trimestre et a déclaré une perte d’EBITDA ajusté de 14,8 millions de dollars, tout en augmentant son carnet de commandes à 224,1 millions de dollars. Terran Orbital a commencé à livrer des bus satellites, le corps principal d’un vaisseau spatial, à Lockheed Martin dans le cadre d’un contrat avec le Pentagone et a soutenu le lancement du vaisseau spatial CAPSTONE de la NASA, qu’il a aidé à construire.

Viasat

Performance de l’action depuis le début de l’année : -16 % Le fournisseur de haut débit par satellite, qui est sur un calendrier d’exercice qui commence en avril, a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 678 millions de dollars et un bénéfice EBITDA ajusté de 132 millions de dollars – le premier une augmentation de 2% d’une année sur l’autre et le second une baisse de 17% . Viasat a noté qu’il continue de subir des pressions sur ses finances en raison des pénuries de la chaîne d’approvisionnement et de l’inflation. La société prévoit de lancer son satellite ViaSat-3 à la fin de cette année.

Vierge Galactique

Performance de l’action depuis le début de l’année : -55 % La société de tourisme spatial a déclaré une perte d’EBITDA ajusté de 93 millions de dollars sur des revenus négligeables. Virgin Galactic a annoncé un nouveau report du démarrage du service commercial, le repoussant au deuxième trimestre 2023 alors que la société continue de remettre à neuf l’avion porteur qui commence ses vols spatiaux. Virgin Galactic a déclaré 1,1 milliard de dollars en espèces et a annoncé son intention de vendre jusqu’à 300 millions de dollars d’actions ordinaires.

Orbite vierge