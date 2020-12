Lorsque j’ai utilisé le Vivo V20 pour la première fois, l’un des éléments clés que j’ai recherchés dans le téléphone était un élément exceptionnel qui inciterait tout acheteur à le choisir, par rapport aux options les plus populaires dans le segment de prix de 20 000 à 30 000 Rs. Alors que le OnePlus Nord, le Google Pixel 4a et même le Samsung Galaxy M51 ont peut-être été des choix valables dans ce segment, le V20 était un peu moins cher que ses rivaux. Maintenant, nous avons avec nous le Vivo V20 Pro, qui à 29990 Rs est en plein milieu du tir à la corde OnePlus Nord vs Google Pixel 4a. Dans une telle configuration, le V20 Pro représente-t-il vraiment une recommandation digne?

Le Vivo V20 Pro est alimenté par le SoC Snapdragon 765G et est donc livré avec une connectivité 5G. Bien que cela ne fasse absolument aucune différence pour le moment, cela signifie que si vous achetez ce téléphone maintenant, vous n’aurez pas besoin de le mettre à niveau lorsque les services 5G seront déployés en Inde. La seule autre chose qui est « pro » à propos du V20 Pro est sa configuration de la caméra frontale – tandis que le V20 reçoit une seule caméra frontale de 44 mégapixels, le Vivo V20 Pro obtient une configuration de double caméra frontale avec 44 mégapixels primaire et 8- unités ultra-larges mégapixels. Mais c’est à peu près tout. Étant donné le surnom «pro» dans le nom, je me serais au moins attendu à un taux de rafraîchissement de l’affichage plus rapide, mais rien à faire ici.

Cela justifie-t-il alors une place dans votre liste restreinte si vous souhaitez acheter un téléphone pour environ Rs 30 000? En a-t-il assez pour détourner l’attention du OnePlus Nord, plus fantaisiste, et du Google Pixel 4a extrêmement discret? Est-ce aussi assez «pro» pour justifier les 5 000 Rs supplémentaires par rapport au Vivo V20? Voici ce que nous ressentons.

Affichage, design et ergonomie: littéralement le même que le V20, et ce n’est pas génial

En ce qui concerne la conception, la sensation en main, l’ergonomie et les performances d’affichage du Vivo V20 Pro, il n’y a littéralement rien de nouveau à dire ici de ce que nous avons déjà fait dans notre revue Vivo V20. Pour résumer ce que nous avions déjà dit, le V20 (et à son tour le V20 Pro) est bien construit malgré une jante latérale en plastique, et en fonction de vos choix de mode, vous trouverez la teinte dégradée Sunset Melody excellente ou trop collante. . Le corps léger semble toujours robuste, mais l’ajustement surélevé de l’écran est ennuyeux dans un monde où, dans la plupart des téléphones, l’écran affleure les côtés.

L’affichage en lui-même est assez bon, avec un panneau AMOLED de 6,44 pouces. Il semble généralement sursaturé et suraiguisé comme le font la plupart des panneaux AMOLED. Cependant, ce n’est vraiment pas mal pour regarder des émissions ou même des sports en direct, grâce à son rapport de contraste net. La réponse tactile pour un usage général est également suffisante. Cependant, il est important de noter que dans un téléphone qui prétend être « pro » dans les choses, le moins auquel on aurait pu s’attendre est un taux de rafraîchissement plus rapide. Les panneaux 90 Hz et 120 Hz font clairement une différence dans l’expérience d’utilisation, et le Vivo V20 Pro ne le manque pas n’a pas vraiment de sens.

En bref, même si vous serez satisfait de l’apparence des choses sur le V20 Pro, vous serez plutôt mécontent lorsque vos amis se présenteront à vos côtés avec des téléphones beaucoup moins chers qui ont des écrans beaucoup plus lisses.

Performance: tout est en ordre, mais pour le logiciel ennuyeux

Le Snapdragon 765G est clairement le meilleur chipset que le 720G qui alimente le Vivo V20, mais cela n’a pas vraiment besoin d’expertise pour le savoir. L’avantage sur papier du Vivo V20 Pro se traduit également clairement dans le monde réel, et le V20 Pro prend en charge des tâches quotidiennes moyennes sans aucun problème. Il charge les e-mails, les entrées de calendrier, les messages, les applications sociales, les notes et les applications musicales sans aucune formalité, et les notifications se connectent en douceur pour charger une nouvelle application ou en rappeler une en arrière-plan. En bref, le Vivo V20 Pro fonctionne assez bien pour toutes vos tâches quotidiennes.

Même dans les jeux, le V20 Pro s’en sort plutôt bien. Il est de toute évidence plus fluide que le V20 en termes de performances de jeu et est certainement au même niveau que le OnePlus Nord (ils utilisent tous les deux le même chipset et la même quantité de RAM). Compte tenu de la fluidité avec laquelle la plupart des jeux mobiles lourds se chargent et se déroulent, vous ne sentirez jamais que le Vivo V20 Pro fait un compromis en matière de performances. La fidélité graphique est également au rendez-vous et correspond à la qualité et à la fluidité des performances sur un smartphone de milieu de gamme.

Ce qui gâche un peu les choses, c’est le logiciel. Le système d’exploitation FunTouch personnalisé de Vivo est, dans mes livres, une couche de personnalisation totalement inutile dont le V20 Pro aurait fait beaucoup mieux sans. Je n’aime pas particulièrement la conception personnalisée du menu des notifications, et je n’aime pas non plus ce que Vivo a fait avec la réorganisation du menu des paramètres. Il y a aussi une certaine quantité de bloatware sur le téléphone, qui peut heureusement être désinstallé. Les animations personnalisées pour le scanner d’empreintes digitales sous-écran, l’éclairage de notification de bord, etc. sont des touches intéressantes, mais ne semblent pas particulièrement minimes. Là encore, étant donné que Vivo vend le V20 Pro dans cette nuance alarmante et violente de l’orange rencontre le violet rencontre le bleu, le minimalisme est loin de tout ce que ce téléphone offre.

TL; DR? Le Vivo V20 Pro fonctionne aussi bien que le OnePlus Nord, mais nous recommandons ce dernier simplement en raison de l’expérience d’utilisation du logiciel. Le simple fait d’avoir Android 11 prêt à l’emploi ne vole pas l’affaire, et le OnePlus Nord est également compatible avec la 5G.

Caméras: le plus fort sur le téléphone

La performance de la caméra est l’endroit où le Vivo V20 Pro a un gagnant entre ses mains. En fait, c’est un domaine dans lequel les modifications logicielles de Vivo sont un peu payantes – l’application de caméra de Vivo réussit bien à mesurer des distances de portrait, le contrôle de l’iris piloté par logiciel émule raisonnablement bien un objectif physique, les algorithmes « AI » réussissent étonnamment bien à équilibrer les durs. rétroéclairés et globalement, les performances de la triple caméra 64 mégapixels sont solides et fiables. Ce qui m’impressionne particulièrement, c’est son mode HDR rétroéclairé à reconnaissance automatique, qui fait en fait ce qu’un mode à plage dynamique élevée devrait – préserver plus de nuances en contre-jour intense, réduisant ainsi son intensité tout en améliorant l’éclairage du sujet devant.

Une lumière vive, une caméra ultra-large (à gauche), une lumière tamisée, une caméra macro (à droite) montrent la compétence globale des performances de la caméra du Vivo V20 Pro. (Image: Shouvik Das / News18.com)

Ceci est en outre aidé par l’autofocus eye tracking, qui fait bien son travail assez souvent. Ce n’est pas précis à 100%, mais c’est certainement une amélioration significative pour les caméras mobiles. Cela est particulièrement pratique dans les caméras frontales – les algorithmes de suivi oculaire et de reconnaissance faciale du Vivo V20 Pro garantissent que les caméras frontales doubles de 44 mégapixels restent verrouillées lors de l’enregistrement de blogs vidéo.

Aussi étrange que cela puisse paraître, l’unité de mise au point automatique de suivi oculaire du Vivo V20 Pro fonctionne réellement, et j’apprécie assez ce que Vivo a tenté de faire avec son logiciel de caméra ici. Cela ne correspond toujours pas aux algorithmes de photographie computationnelle de Google, en particulier dans des conditions de faible luminosité, ainsi qu’à la correspondance avec les niveaux de détails complexes et de netteté. Mais, en termes autonomes, le Vivo V20 Pro est un très bon téléphone avec appareil photo à utiliser – et un téléphone facile et intuitif aussi.

Batterie: le conducteur quotidien moyen

La batterie de 4000 mAh est un autre domaine dans lequel vous vous attendiez peut-être à obtenir des mises à niveau « professionnelles » par rapport au V20, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. En conséquence, une fois que les services 5G entrent en vigueur, ce que vous obtiendrez dans la vie réelle, c’est une autonomie de batterie plus faible que le V20. Cela dit, pour une utilisation de travail moyenne en ce moment, le V20 vous guidera facilement pendant une journée de travail complète. Rien à 30% ne se produit en 15 minutes, et avec le chargeur rapide de 33 W fourni, 100% sont arrivés dans une ombre en dessous d’une heure. Avec n’importe quel autre chargeur USB-C, la charge complète a pris près de 90 minutes. Du coup, l’autonomie de la batterie n’est pas mauvaise, mais rien d’exceptionnel non plus.

Verdict: acceptable, pas convaincant

Dans l’ensemble, le Vivo V20 Pro est un smartphone acceptable. Il fonctionne assez bien en termes de tâches quotidiennes et de jeu, et les performances de sa caméra sont encore meilleures. Le téléphone se sent bien en main et vous pouvez même le trouver beau. Tout cela, plus la 5G, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5 avec LE en font un ensemble sonore. Cependant, il y a de nombreuses lacunes – FunTouch OS n’est pas génial, l’appareil photo a du mal avec les détails en basse lumière et le téléphone manque cruellement de fonctionnalités « pro » contrairement à ce que son nom suggère. Exemple: pas de batterie plus grosse malgré la 5G, pas de taux de rafraîchissement élevé, pas de variante de RAM de 12 Go (du moins jusqu’à présent), pas de prise en charge du Wi-Fi 6 et pas de streaming audio sans fil haute résolution aptX HD, entre autres.

Alors, que devriez-vous faire du Vivo V20? Tout bien considéré, je pense qu’il devrait toujours figurer sur votre liste restreinte. Les performances de la caméra peuvent rivaliser avec celles du Nord (le Pixel 4a est toujours meilleur), et cela en soi est une proposition forte. La question est la suivante: seriez-vous d’accord avec cela, lorsque vous dépensez 29 990 Rs sur un smartphone? Je ne le ferai probablement pas.