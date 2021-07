Des pénuries de chaussures et de sacs à dos pourraient être possibles pour les courses de la rentrée

Dans une année où il y a eu des pénuries pour tout, des céréales Grape-Nuts aux ailes de poulet, une autre se profile qui pourrait affecter le retour des élèves à l’école.

Les experts disent qu’il est possible que certaines fournitures scolaires soient plus difficiles à trouver et puissent se vendre. De plus, les prix peuvent être à la hausse.

Neil Saunders, directeur général du cabinet de conseil GlobalData Retail, a déclaré à USA TODAY qu’il s’attend à ce que la demande soit élevée pour des produits comme les sacs à dos, les baskets, certains gadgets et la papeterie.

« Bien qu’il soit peu probable que nous assistions à des pénuries apocalyptiques, la pression continue sur les chaînes d’approvisionnement signifie que tous les détaillants n’obtiendront pas une quantité optimale d’approvisionnement », a déclaré Saunders. « Ce que cela signifie, c’est que les consommateurs auront moins de choix, et certains pourraient ne pas être en mesure d’obtenir exactement ce qu’ils veulent, en particulier vers la fin de la rentrée scolaire. »

L’année dernière, alors que de plus en plus d’élèves commençaient l’année scolaire pratiquement au milieu de la pandémie, les parents avaient du mal à trouver des bureaux et des chaises.

Selon l’enquête annuelle de la National Retail Federation, les consommateurs prévoient de dépenser des sommes record pour les fournitures scolaires et universitaires et de plus en plus d’étudiants prévoient de retourner dans les salles de classe en personne cet automne.

Les familles avec des enfants du primaire au secondaire prévoient de dépenser en moyenne 848,90 $ pour les articles scolaires, soit 59 $ de plus que l’an dernier. Les dépenses totales pour la rentrée scolaire devraient atteindre un record de 37,1 milliards de dollars, contre 33,9 milliards de dollars l’année dernière, selon l’enquête menée auprès de plus de 7 700 consommateurs.

USA TODAY a découvert que les magasins Target et Walmart de Floride et de Californie avaient des sections de fournitures scolaires bien approvisionnées.

Les fournitures scolaires coûteront-elles plus cher ?

Keith Jelinek, directeur général de la pratique de vente au détail chez Berkeley Research Group, exhorte les consommateurs à commencer à planifier leurs achats de rentrée scolaire le plus tôt possible afin d’éviter les pénuries et les éventuelles augmentations de prix.

« Nous voyons des cas où la demande dépasse l’offre de biens, en particulier dans les vêtements », a déclaré Jelinek à USA TODAY. « Les consommateurs peuvent voir le vêtement ou les baskets qu’ils veulent, mais peuvent ne pas être en mesure de l’obtenir dans la taille ou la couleur dont ils ont besoin. »

Avec une inflation de 6% dans les vêtements, il a déclaré que les consommateurs devraient s’attendre à payer entre 10% et 15% de plus par rapport à l’année dernière. En outre, il s’attend à ce que les détaillants réduisent les remises.

Nikki Baird, vice-présidente de l’innovation dans le commerce de détail chez Aptos, un fournisseur de solutions technologiques qui travaille avec des marques et des détaillants tels que Dick’s Sporting Goods, Tilly’s, Carter’s, Skechers et New Balance, convient qu’il pourrait y avoir moins de promotions cette année.

Baird a déclaré que les magasins avaient également réduit leurs assortiments pour minimiser le risque que les produits ne se vendent pas.

Achats en début d’école

Plus de la moitié des acheteurs de la rentréede l’enquête de la fédération du commerce de détailont déclaré avoir déjà commencé à magasiner pour l’année scolaire début juillet, mais 76% attendaient toujours les listes de fournitures scolaires.

« Je pense qu’il y a beaucoup de pression pour que les consommateurs fassent leurs achats plus tôt que tard », a déclaré Baird. « Il y a beaucoup d’inquiétudes à propos de l’inflation, et si les prix vont augmenter, il y a beaucoup de perturbations autour de la chaîne d’approvisionnement. »

Les prochaines exonérations de la taxe de vente devraient inciter les acheteurs de certains États à maîtriser leurs achats. Selon l’enquête du Conseil international des centres commerciaux, 38 % d’entre eux planifient leurs achats de rentrée en fonction d’événements et de dates promotionnels spécifiques tels que les congés de taxe de vente et les soldes.

Saunders a déclaré que les pénuries seront inégales et que les consommateurs devront chercher plus que d’habitude pour trouver ce qu’ils veulent.

« Les consommateurs semblent être conscients de certains de ces défis, c’est pourquoi de plus en plus de gens terminent leurs achats de rentrée scolaire plus tôt que d’habitude. »

