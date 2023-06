Des péniches prennent feu sur la destination populaire du lac Powell sur la ligne Utah-Arizona

PAGE, Arizona (AP) – Plus d’une demi-douzaine de bateaux-maisons ont momentanément pris feu vendredi dans une destination de navigation populaire sur la ligne Utah-Arizona, s’enflammant alors que les touristes et les jet-skieurs se tenaient à côté avant que les flammes ne soient éteintes.

Les ponts des bateaux amarrés à la marina de Wahweap sur le lac Powell couvaient alors que des panaches de fumée noire flottaient dans les airs au-dessus du lac et des parois rocheuses rouges qui forment son périmètre, comme le montre la vidéo des observateurs.

Robert Wilkes, le propriétaire de Skylite Houseboat Management, a déclaré que l’incendie s’était déclaré en début d’après-midi et avait duré environ une heure et demie. Wilkes, un pompier qualifié, a utilisé un tuyau d’arrosage et a travaillé avec les gardes du parc, qui, selon lui, sont arrivés peu après l’incendie des bateaux, pour aider à éteindre l’incendie.

« J’ai commencé à retirer les bateaux du quai en essayant de créer un espace pour qu’il n’agisse pas comme une ligne d’arbres », a-t-il déclaré.

Vendredi soir, l’incendie avait été éteint et maîtrisé, a déclaré Lisa Cesaro, porte-parole d’Aramark Destinations, qui entretient la marina.

« La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête et des informations seront publiées par le National Park Service lorsqu’elles seront disponibles », a déclaré Cesaro.

Wilkes a déclaré qu’il n’avait entendu parler d’aucune personne blessée, mais a déclaré qu’un des bateaux de sa société de gestion avait été détruit.

Tout au long du printemps, les plaisanciers ont ramené leurs embarcations à la marina après un hiver anormalement humide qui a élevé le niveau du lac qui avait auparavant atteint des niveaux historiquement bas. Plus de deux millions de visiteurs font du bateau sur le lac Powell chaque année, selon le National Park Service.

Les gardes du parc ont déjà répondu à plusieurs reprises à des incendies de péniches ces dernières années, notamment en 2022, 2015 et 2011.

Presse associée, La presse associée