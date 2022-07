Des pelotons aux animaux de compagnie, les achats impulsifs pandémiques que nous avons fini par détester

Marta Crilly en est venue à mépriser son chauffage de terrasse extérieur. Elle l’a acheté à la fin de l’été 2020, espérant que cela lui permettrait d’organiser des rassemblements en plein air avant que l’hiver de Boston ne frappe vraiment. « Honnêtement, il ne faisait pas très chaud, mais c’était mieux que rien », dit-elle. Au moins, c’était une excuse pour attirer les gens. À l’été 2021, elle a décidé de s’en débarrasser – elle s’est dit qu’il y aurait encore un marché pour cela, puisque Covid-19 était toujours avec nous, tout comme le serait bientôt le froid de Boston.

Il s’avère que personne n’en voulait. Elle essaie de vendre l’appareil et même de le donner depuis près d’un an, et elle n’a eu absolument aucune piqûre. Dans le groupe Buy Nothing dont elle fait partie, tout ce que n’importe qui aurait à faire serait de venir le chercher. “Personne n’est même intéressé”, déclare Crilly, archiviste de la ville de Boston. “Les gens n’aiment même pas le poste.”

Crilly n’est pas seul. Beaucoup de gens sont assis autour de leurs maisons et appartements, pesant leurs achats pandémiques – parfois la maison ou l’appartement lui-même – et se demandent : « Hein, à quoi je pensais ? Considérez cela comme une saveur spécifique à Covid des remords de l’acheteur.

Lorsqu’ils sont en détresse, de nombreux consommateurs sont enclins à jeter de l’argent sur leurs problèmes. Pendant les premiers jours de la pandémie en particulier, il y avait toute cette pression pour nous améliorer, ou du moins canaliser notre énergie quelque part, ce qui, dans notre société, se traduit souvent par l’achat de choses.

“Cela a donné aux gens l’occasion de passer du temps à réfléchir à qui ils sont et à qui ils aimeraient être”, explique Ross Steinman, professeur de psychologie à l’Université Widener qui se concentre sur le comportement des consommateurs. “Et en tant qu’êtres humains, en particulier américains, le consumérisme est un aspect clé de qui nous sommes.”

Certains acheteurs ont commencé à revenir sur leurs achats et regrettent de ne pas les avoir faits. Jetez un coup d’œil aux marchés secondaires en ligne et vous pourrez voir une pléthore d’articles tels que des pelotons et des vélos qui étaient des produits phares il y a à peine un an ou deux. Les recherches Google pour “vendre un vélo” et “vendre un vélo Peloton” ont progressivement augmenté au cours de l’année écoulée.

Crilly dit qu’elle ne regrette pas exactement le chauffage de terrasse. Mais il se trouve maintenant dans son sous-sol, où il restera dans un avenir prévisible. « Je ne veux pas non plus revenir sur cette période », dit-elle.

Pratiquement tout le monde a une histoire d’achat douteux en cas de pandémie. Certains sont triviaux, comme un jeu de société qui n’est plus utilisé ou une paire de patins à roulettes. D’autres sont ambitieux, comme un tapis roulant ou une machine à pain. D’autres ont plus de poids.

Doreen tombe dans le dernier camp – elle et son mari ont un nouveau chien. (Doreen est un pseudonyme. Vox lui a accordé l’anonymat pour parler franchement de sa situation, car les gens peuvent être assez énervés par les chiens.)

Doreen et son mari, tous deux à la retraite, ont acheté un chiot au printemps 2021. Ils auraient préféré avoir un chien de sauvetage, comme ils l’avaient fait avec leurs précédents animaux de compagnie, mais il n’y en avait pas beaucoup de disponibles. Maintenant, plus d’un an plus tard, le chien a déjoué leurs plans de retraite. Ils ont perdu leur spontanéité et leur capacité à se déplacer en un clin d’œil. Le mari de Doreen s’inquiète du fait que “le chien va se sentir seul entre guillemets” s’il le laisse seul pendant plus de quelques heures. Il ne fonctionne pas bien dans la voiture, ce qui signifie que tout projet de voyage à travers le pays est terminé. Le chien est mignon, mais il est plus gros qu’ils ne le pensaient. “Je regarde ce chien et je pense à 15 ans de ma vie, à quoi vais-je ressembler quand ce chien donnera enfin un coup de pied au seau?” elle dit.

Elle n’abandonnerait jamais le chien – elle ne pense pas que ce serait la bonne chose à faire. “Ce n’est pas un peloton, il a des sentiments, et le chien est très attaché”, dit-elle. Pourtant, elle ne peut s’empêcher de lui en vouloir un peu et de se demander s’il a fait le bon choix, compte tenu du temps, de l’énergie et de l’argent dont le chien a besoin à ce moment de sa vie. “Les chiens sont toujours des tout-petits.”

Lorsque nous pensons au regret d’achat, “nous regardons nos comportements et décisions de consommation passés, et finalement, nous pensons qu’un meilleur résultat se serait produit si nous avions fait un choix différent”, déclare Steinman. Pour Doreen, le résultat aurait été très différent de ce qu’elle envisage actuellement dans les années à venir.

De nombreuses personnes qui ont effectué des achats importants en cas de pandémie éprouvent en effet de réels regrets. Il y a eu une litanie d’histoires sur des personnes qui auraient souhaité y réfléchir à deux fois avant d’acheter une nouvelle maison, avec plusieurs sondages montrant que plus des deux tiers des nouveaux acheteurs de maison ressentent des remords. Il en va de même pour les histoires de personnes retournant leurs animaux de compagnie pandémiques, en particulier au milieu des niveaux actuels d’inflation.

Certains consommateurs ont peut-être surestimé la durée de leur changement de situation, explique Aparna Labroo, professeur de marketing à la Kellogg School of Management de la Northwestern University. Ils pensaient que le travail entièrement à distance durerait éternellement ou que les sorties sociales seraient définitivement déprimées. Les gens ont déménagé en banlieue en pensant qu’ils ne voudraient jamais retourner en ville. Ils ont eu des animaux de compagnie sans réfléchir à ce que cela signifiait une fois que les voyages avaient repris. “Certains achats auraient été appropriés au moment où ils ont été effectués”, dit Labroo, “pas tellement lorsque les circonstances ont de nouveau changé.”

“Je déteste le regarder”

L’achat de tout le monde n’a pas été aussi bouleversant que celui de Doreen, ou aussi finalement insignifiant que celui de Crilly. Pour Michael Avery à Los Angeles, son achat était plutôt une ambition qui n’a pas tout à fait fonctionné.

Avery et son partenaire ont acheté des vélos Solé flambant neufs, ou comme il les appelle, des «vélos hipster modernes», en 2020. Ils s’ennuyaient à la maison, ont vu des gars sur YouTube en parler et n’arrêtaient pas de remarquer les vélos autour. “Peut-être qu’un vélo sera la réponse à notre bonheur”, pensa-t-il. De plus, il connaissait un gars des Pays-Bas qui faisait beaucoup de vélo, et peut-être qu’il serait du genre à faire du vélo dans les cafés et les librairies, juste à développer une toute nouvelle facette de sa personnalité.

Ainsi, la paire a dépensé des centaines de dollars pour les vélos, plus les casques, plus les cadenas. Avery, un ancien professeur de lycée qui vient de terminer un diplôme d’enseignement supérieur, a payé pour faire installer un attelage à l’arrière de sa voiture afin qu’ils puissent transporter les vélos en ville. Après quelques essais, ils ont réalisé que LA n’était pas la plus propice au vélo, avec le trafic, les collines et la chaleur. Il a utilisé l’attelage exactement une fois.

Il a sorti quelques photos Instagram du vélo, mais sinon, il se trouve juste dans le garage. « Je déteste le regarder parce que c’est un rappel que nous avons probablement gaspillé beaucoup d’argent », dit-il. Il a envisagé de le vendre d’occasion, mais il ne peut tout simplement pas supporter la perte. « Suis-je censé le vendre au tiers du prix et prendre le L ? Une partie de moi se dit : « Nous finirons par l’utiliser », mais je sais que nous ne le ferons pas.

J’ai parlé à de nombreuses personnes d’achats pandémiques qu’elles regrettent maintenant. La plupart des gens abordent ces faux pas avec un sens de l’humour, le méprisant un peu comme un oups.

“Je déteste ma friteuse à air”, m’a dit une femme. Elle avait entendu dire que ce serait utile pour « tout », mais au-delà des frites surgelées, elle n’en voit pas l’intérêt. « Quand je réchauffe une part de pizza, l’air la renverse. C’est bruyant, difficile à nettoyer, c’est un appareil bulbeux géant qui occupe la moitié de mon comptoir et ça fait flipper mon chien », a-t-elle écrit dans un e-mail. “Le jour où j’ai réalisé que mon four grille-pain avait un réglage de convection, c’est le jour où j’ai réalisé que je m’étais fait avoir.”

Alex Tolford, qui travaille dans les ressources humaines pour un hôpital de Floride, dit qu’il “est définitivement devenu un peu fou et qu’il avait besoin de choses pour ses activités” pendant la pandémie, et il s’avère que la plupart de ces choses ne lui ont pas été utiles. Au milieu de ses achats pandémiques – dont il a pu se débarrasser pour la plupart – se trouvaient un vélo Peloton, une PlayStation 5 et un iPad. Seul l’iPad reste en sa possession. Quelques-uns de ses amis ont pu acheter des bateaux, et bien qu’il les ait peut-être enviés à l’époque, pas tellement maintenant. Ils « sortaient sur leur bateau deux à trois fois par semaine, et maintenant, c’est une fois par mois qu’ils sont de retour au bureau ».

Au-delà de l’argent manquant, il n’y a rien de particulièrement mauvais à acheter quelque chose pour se sentir mieux. La recherche montre que l’achat peut remonter le moral des gens. Le psychologue clinicien Scott Bea a déclaré à la Cleveland Clinic qu ‘”il y a en fait beaucoup de valeur psychologique et thérapeutique lorsque vous faites vos courses – si vous le faites avec modération, bien sûr”. Cela peut aider les gens à se sentir plus en contrôle et les distraire de leurs angoisses, entre autres avantages. Certes, l’achat impulsif et l’achat compulsif sont plus problématiques, car la libération émotionnelle que les gens obtiennent peut être malsaine.

De plus, le coup de pouce que les consommateurs obtiennent en achetant ne dure pas éternellement, et finalement, l’éclat de toute nouvelle chose s’estompe. Les gens “peuvent finir par regretter ces achats de ‘sucettes’ plus tard”, dit Labroo.

Un coup d’œil sur Craigslist et Facebook Marketplace indiquerait que beaucoup de gens ne sont pas aussi impressionnés par leurs pelotons. Je suis récemment tombé sur une annonce pour un à vendre à Brooklyn qui avait un an et annoncée comme “peu utilisée, d’où la raison pour laquelle je vends” par le vendeur. Peloton devient moins tendance a été l’un des malheurs de l’entreprise, mais même pour les personnes qui aiment leurs vélos et les utilisent souvent (j’en fais partie), il y a une limite au nombre de Pelotons que vous allez acheter, qui est un.

Nous ne nous sommes certainement pas achetés de la pandémie, mais certains d’entre nous ont acheté un peu de joie

Pourtant, cela vaut la peine de se demander pourquoi nous sommes comme ça, pourquoi nous considérons l’achat comme un moyen de ressentir quoi que ce soit. Le shopping peut déclencher une libération de dopamine, une substance chimique du cerveau qui vous fait vous sentir bien. Acheter des choses pour d’autres personnes est également un stimulant pour l’humeur, selon des recherches. L’argent est intrinsèquement émotionnel.

Au-delà des achats, nous nous retrouvons si souvent à essayer de résoudre des problèmes avec nos portefeuilles, ce qui est de plus en plus difficile à faire avec la hausse des coûts de presque tous les types de biens et de services. Sur le plan personnel, cela peut signifier acheter quelque chose de stupide que nous utiliserons plusieurs fois. À un niveau plus large, cela peut se traduire par essayer de voter avec nos dollars en choisissant une société légèrement meilleure plutôt qu’une autre. Ou nous achetons comme un acte de patriotisme. Au début de la pandémie, comme à tant d’autres moments de l’histoire américaine, on a dit aux consommateurs qu’il était essentiellement de leur devoir patriotique d’essayer d’acheter leur chemin vers une meilleure économie. (Ironiquement, la meilleure chose que les consommateurs pourraient probablement faire maintenant pour l’économie est de ralentir leurs achats pour freiner l’inflation.)

Deux ans et demi plus tard, nous ne nous sommes certainement pas rachetés de la pandémie, mais certains d’entre nous ont acheté un peu de joie.

Avery a acheté une machine à expresso, qui, selon lui, “a fait passer mon obsession du café au niveau supérieur”. Il a beaucoup appris sur le café, dont il est très fier. Pourtant, sur les vélos, son humeur générale est juste, pouah. «Nous étions au milieu de cette pandémie et cherchions quelque chose pour combler le trou», dit-il. “Le vélo était un achat où nous étions un peu fous.”