Des pèlerins chiites traversent Bagdad entourés de sécurité

BAGDAD (AP) – Au milieu de températures glaciales et d’une sécurité renforcée, des milliers de pèlerins vêtus de noir de tout l’Irak ont ​​défilé jeudi lors de la procession annuelle pour marquer la mort d’un saint chiite.

Les pèlerins se rendent traditionnellement à pied au sanctuaire et au lieu de sépulture de l’imam Moussa al-Kadhim, le septième des 12 imams chiites décédés dans une prison de Bagdad au VIIIe siècle. La procession mène au site dans le quartier nord de Bagdad de Kadimiyah. Les participants portent du noir, certains s’autoflagellant pour exprimer publiquement leur deuil.

Des tentes ont été plantées le long des kilomètres de route que les pèlerins parcouraient jeudi, distribuant gratuitement de la nourriture et de l’eau. Des milliers de forces de sécurité irakiennes ont été déployées à travers la ville pour assurer la sécurité des pèlerins, tandis que certaines routes et ponts ont été fermés aux véhicules pour permettre uniquement la circulation des piétons.

Sadiq Jaffar, 27 ans, de Bagdad, a déclaré à l’Associated Press qu’il participait au pèlerinage “parce que c’est important pour mon identité, malgré tous les problèmes auxquels le pays est confronté tels que l’augmentation du prix de la nourriture et la corruption endémique .”

Le pèlerinage de cette année a lieu juste avant le mois prochain le 20e anniversaire de l’invasion américaine de l’Irak qui a conduit à la chute du dictateur de longue date Saddam Hussein. Hussein avait interdit de tels pèlerinages.

Au cours des années de guerre civile qui ont suivi, les insurgés ont ciblé à plusieurs reprises les pèlerins chiites lors de leurs cérémonies religieuses.

L’Irak est sorti d’une impasse politique d’un an avec la formation d’un gouvernement en octobre, mais les espoirs de stabilisation de la situation politique et économique ont été de courte durée.

Les mesures prises par les États-Unis ces derniers mois pour éradiquer le blanchiment d’argent et l’acheminement de dollars vers l’Iran et la Syrie depuis l’Irak ont ​​sévèrement restreint l’accès de l’Irak aux devises fortes, entraînant une dévaluation de la monnaie et une inflation des prix.

Qassim Abdul-zahra, The Associated Press