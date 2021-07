Des peintures rupestres préhistoriques datant d’il y a des années Lakh découvertes à Faridabad

Au milieu de la haute falaise et des terrains de la zone forestière de Faridabad, les archéologues de l’Haryana ont découvert des peintures rupestres estimées préhistoriques sur le site de la forêt de la colline Mangarbani de Faridabad. Les peintures rupestres ont été révélées après que le militant écologiste Sunil Harsana ait partagé les peintures sur des sites de médias sociaux. Cela conduit le département d’archéologie à mener une recherche dans d’autres sites tels que les régions de Shilakhari, Mangar, Kot et Dhauj à Faridabad, et Roj ka Gujjar et Damdama à Gurgaon en juin de cette année.

Harsana connaissait ce tableau auparavant, mais il n’a jamais pensé qu’il pouvait avoir beaucoup de signification. Il a documenté divers aspects des collines Aravalli, de la faune à la végétation. Plus tard, il a décidé de filmer aussi de l’art dans les grottes. Après avoir téléchargé les photos sur les réseaux sociaux à propos des peintures, cela a attiré l’attention des archéologues.

« Certaines grottes ont de l’art rupestre tandis que d’autres ont des peintures, mais seules quelques-unes des peintures sont en bon état, les autres se sont détériorées. L’art comprend ce qui semble être des symboles, des marques, certains sont des dessins très anciens, mais ce que c’est exactement, seul le département d’archéologie pourra le dire », a déclaré Harsana à Indian Express.

Cependant, des outils de l’âge paléolithique ont également été identifiés dans les parties de la chaîne de montagnes Aravalli.

Selon certaines sources, en raison de la présence d’un grand nombre de peintures rupestres anciennes et d’outils du paléolithique, le secrétaire principal de l’Haryana, Ashok Khemka, a promis la protection de l’État à la forêt de Mangar Bani en vertu de la loi de 1964 sur les monuments historiques et les sites et vestiges archéologiques.

@AshokKhemka_IAS Le secrétaire principal du département d’archéologie du gouvernement, Haryana, a déclaré: « Nous accorderons une protection à la forêt de MangarBani en vertu de la loi de 1964 sur les monuments anciens et historiques et les sites archéologiques et vestiges du Pendjab en raison de la présence d’un grand nombre de peintures rupestres de l’âge de pierre. » pic.twitter.com/IUN5AVzF31– Aravalli Bachao (@AravalliBachao) 15 juillet 2021

Récemment, des archéologues de l’Haryana ont également découvert certaines des peintures rupestres de la chaîne de montagnes Aravalli, qui comprennent des images de figures humaines, d’animaux, de feuillage et géométriques qui remontent au Paléolithique supérieur il y a environ 40 000 ans et ont duré jusqu’à il y a environ 10 000 ans, Rapports de l’Hindustan Times.

D’un autre côté, le changement climatique a gravement affecté les peintures les plus anciennes du monde en Indonésie, l’art rupestre ancien des grottes calcaires du sud de Sulawesi en Indonésie se dégrade à cause du changement climatique. La peinture rupestre remonte à l’ère pléistocène, il y a entre 45 000 et 20 000 ans. Une équipe de spécialistes conservateurs, d’archéologues et de gestionnaires du patrimoine d’Australie et d’Indonésie a examiné environ 11 abris sous roche et grottes situés dans la région de Maros-Pangkep à Sulawesi. L’art au pochoir représentant des personnes, des symboles et des animaux sur les parois des grottes daterait d’il y a 40 000 ans. L’œuvre d’art a été créée en appuyant une main contre les murs, puis en pulvérisant du pigment de mûrier humide sur les empreintes. Mais maintenant, ces peintures se sont écaillées des murs.

