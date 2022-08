Des peintures murales d’yeux géants témoignent des Palestiniens de Jérusalem

JÉRUSALEM — Un groupe d’artistes a rempli un quartier palestinien de Jérusalem-Est avec des peintures représentant de grands yeux grands ouverts. Les peintures murales rappellent que tous les regards sont tournés vers le quartier de Silwan, un point chaud où les Palestiniens disent que les forces israéliennes et les colons s’efforcent de les chasser de leurs maisons.

“Les yeux fixes disent aux gens que nous les voyons et qu’ils devraient nous voir aussi”, déclare Jawad Siyam, directeur du Madaa-Silwan Creative Center.

“Nous voulons dire que nous sommes ici – nous aimons notre terre et notre maison.”

Depuis 2015, le centre travaille avec des artistes américains pour créer les peintures murales et les entretenir. Au total, ils ont réalisé environ 2 000 pieds de graffitis et de peintures.

Le projet artistique « I Witness Silwan » représente les yeux de dirigeants et d’influenceurs palestiniens et internationaux. Il comporte également des symboles tels que le chardonneret et le coquelicot, que les Palestiniens appellent leur fleur nationale.