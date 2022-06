Des peintures de Basquiat retirées du musée d’Orlando lors d’un raid du FBI

Les peintures ont été achetées pour environ 15 000 $ par William Force, un marchand d’art et d’antiquités, et Leo Mangan, un vendeur à la retraite. Pierce O’Donnell, un avocat, a ensuite acheté une participation dans six des 25 œuvres et a embauché plusieurs experts qui ont déclaré que les œuvres semblaient authentiques. Les propriétaires n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’un de ces experts embauchés, identifié dans l’affidavit uniquement comme “Expert-2”, a déclaré au FBI que son travail était mal interprété par les propriétaires des peintures. Après avoir été payée 60 000 $, note l’affidavit, l’expert a ensuite contacté le musée pour demander que son nom ne soit pas du tout associé à l’exposition. Il a déclaré que le directeur du musée, De Groft, lui avait répondu par e-mail : « Vous voulez que nous mettions là-bas, vous avez 60 000 dollars pour écrire ceci ? Alors ok. Ta gueule. Vous avez pris l’argent. Arrête d’être plus saint que toi. De Groft, insistant toujours sur le fait que les peintures étaient authentiques, a alors menacé de partager les détails de ce paiement avec son employeur : « Faites votre travail académique et restez à ynotre voie limitée.

Le comité d’authentification du domaine Basquiat s’est dissous en 2012, lorsque de nombreux domaines d’artistes ont cessé d’essayer d’authentifier les œuvres en raison de litiges coûteux.

Si elles sont authentiques, les peintures de Basquiat vaudraient environ 100 millions de dollars, selon Putnam Fine Art and Antique Appraisals, qui les a évaluées pour les propriétaires. Les propriétaires ont déclaré lors d’entretiens précédents qu’ils essayaient de vendre les œuvres.

La vente intentionnelle d’art connu pour être faux est un crime fédéral.