Des peintures canadiennes célèbres mises aux enchères en décembre

Une collection privée de chefs-d’œuvre canadiens est mise aux enchères en décembre, avec des peintures d’Emily Carr, Paul Kane et Tom Thomson parmi les faits saillants.

Les 50 peintures ont une valeur estimée de 8 à 12 millions de dollars et font partie d’une plus grande collection de 150 œuvres d’une valeur estimée à plus de 20 millions de dollars. Elle est considérée comme l’une des plus grandes collections privées au Canada de sa taille.

“Cette collection d’œuvres d’art, qui a été si soigneusement collectée et si passionnément collectée, chaque œuvre est incroyable”, a déclaré lundi Rob Cowley, spécialiste de l’art et président de Cowley Abbott Auctions, à Your Morning de CTV.

“Le marché pour ces artistes est assez lucratif, ce qui entraîne des estimations d’enchères très élevées et une forte demande”, a-t-il déclaré. “Le sujet est très important, donc ce pour quoi un artiste est le plus connu, la période de l’œuvre, chacune d’entre elles appartient à des périodes exquises… L’état, la qualité de l’œuvre…”

L’art appartenait à des collectionneurs de Toronto et est conservé depuis plus de 60 ans. De nombreuses peintures ont été prêtées à des galeries d’art, des musées et des expositions d’art internationales.

La vente aux enchères devrait commencer le 1er décembre et les acheteurs peuvent enchérir en ligne à Cowley Abbott Auctions, par téléphone et en personne au Globe and Mail Centre de Toronto.

(Enchères Cowley Abbott)

« Ojibwa Camp in the Spider Islands » (1845) de Paul Kane est entre les mains de sa famille depuis 130 ans. En 1980, il a été vendu au propriétaire actuel qui l’a gardé privé jusqu’à cette année. C’est la première fois que le public peut enchérir sur l’œuvre d’art, qui devrait se vendre entre 900 000 $ et 1,2 million de dollars.

(Enchères Cowley Abbott)‘Petawawa Gorges’ (1926), un tableau de Tom Thomson, est mis en vente publique pour la première fois. La famille Thomson a détenu cette pièce pendant plus de 50 ans avant que le propriétaire actuel ne l’achète en 1972. Sa valeur est estimée entre 1 et 1,5 million de dollars.

(Enchères Cowley Abbott)“Le Totem du rythme et de la lune” (1921) d’Emily Carr est évalué entre 2 et 3 millions de dollars. Ce tableau “rare” est disponible pour la première fois aux enchères et fait partie d’importantes expositions depuis plus d’un siècle.

(Enchères Cowley Abbott)« Snow Canada » (1905) est un chef-d’œuvre canadien et international rare de James Wilson Morrice. Il a fait l’objet de nombreuses expositions, dont l’exposition commémorative de 1925 à l’Art Association of Montreal. Il s’agira de la première vente aux enchères du tableau, dont la valeur est estimée entre 400 000 $ et 600 000 $.

(Enchères Cowley Abbott)« North Shore, Lake Superior » (1923-1924) de Lawren Harris, membre du Groupe des Sept, devrait être vendu entre 300 000 $ et 500 000 $ aux enchères. C’est la première fois que le tableau est mis aux enchères.