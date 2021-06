Des pêcheurs trouvent de l’ambre gris ou du « vomi de baleine » d’une valeur de 10 crores de roupies dans la carcasse d’un cachalot au Yémen

La fortune a souri à un groupe de pêcheurs au Yémen qui a trouvé un trésor flottant d’une valeur de 10 crores de roupies à l’intérieur de la carcasse d’un cachalot. Le Yémen est l’un des pays les plus pauvres du monde qui dépendent principalement de la pêche comme principale source de subsistance. Trouver de l’ambre gris s’est avéré inestimable pour les 35 pêcheurs qui ont repéré le cachalot géant alors qu’ils naviguaient dans les eaux du golfe d’Aden, dans le sud du Yémen.

Un pêcheur de Seriah a d’abord alerté le groupe de 35 autres personnes dans le golfe d’Aden au sujet de la carcasse du mammifère géant et leur a dit qu’il pouvait contenir de l’ambre gris. En s’approchant du cadavre géant, les pêcheurs ont remarqué une forte odeur d’odeur fécale marine et étaient sûrs qu’il y avait quelque chose à l’intérieur du ventre. Le groupe a ensuite accroché le mammifère mort et l’a ramené à terre.

Lorsque les pêcheurs l’ont disséqué, ils ont été surpris de trouver 127 kg d’ambre gris cireux et noir. Le groupe était plus qu’heureux car ils ont trouvé un trésor d’une valeur de 1,5 million de dollars.

« C’était un prix inimaginable. Nous sommes tous pauvres », a déclaré l’un des hommes BBC, ajoutant « Nous ne nous attendions pas à ce que cette chose nous rapporte une somme aussi énorme. »

Souvent appelé « trésor de la mer » ou « or flottant », l’ambre gris est une substance inflammable solide et cireuse qui est produite dans le système digestif du cachalot. L’un des matériaux les plus rares et les plus précieux, il est dérivé du vomi de baleine. C’est la matière la plus recherchée car elle est utilisée dans les parfums pour l’aider à durer plus longtemps. L’ambre gris se vend généralement jusqu’à 50 000 $ le kilogramme.

Les pêcheurs ont vendu la substance à environ 1,3 milliard de rials yéménites, ce qui équivaut à environ 1,5 million de dollars (1 million de livres sterling) à un commerçant des Émirats arabes unis. Ils ont décidé de partager les bénéfices à parts égales et ont également fait don d’une partie de l’argent aux familles pauvres de leur communauté.

