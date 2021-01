Faust a déclaré que l’étranger – couvert de boue, de coupures et de piqûres d’insectes – avait expliqué qu’il était perdu depuis quatre jours, qu’il avait survécu en mangeant des escargots et qu’il utilisait ses vêtements «pour des morceaux en cours de route».

« Cela n’avait pas de sens pour nous », a déclaré Faust à la télévision Nine Network, se référant à l’explication de sa nudité.

« Il avait fait un nid dans l’arbre, et il n’était qu’à un mètre (39 pouces) au-dessus de l’eau et il y avait des crocodiles dans l’eau, alors il a bien fait pour survivre », a déclaré Faust.

«Nous avons vu à quel point il était mauvais et combien de coupures il avait partout sur lui, et il était sec et assez faible, alors nous avons pensé que nous ferions mieux de le faire monter dans le bateau», a déclaré Joiner.