Des pêcheurs sauvent un fugitif nu d’un arbre australien

Faust a déclaré que Voskresensky – couvert de boue, de coupures et de piqûres d’insectes – a expliqué qu’il était perdu depuis quatre jours, qu’il avait survécu en mangeant des escargots et qu’il utilisait ses vêtements «pour des morceaux en cours de route».

« Cela n’a pas de sens, » dit Faust, se référant à l’explication de sa nudité. « Il avait fait un nid dans l’arbre, et il n’était qu’à un mètre (39 pouces) au-dessus de l’eau et il y avait des crocodiles dans l’eau, alors il a bien fait pour survivre. »

« Une fois que nous avons vu à quel point il était mauvais et combien de coupures il avait partout, il était sec et assez faible … nous avons pensé que nous ferions mieux de le faire monter dans le bateau », a déclaré Joiner.

«Nous pensions qu’il venait de passer une grande nuit après le Nouvel An et qu’il s’était perdu et s’était fait des bêtises dans la brousse», a-t-il ajouté.