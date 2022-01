Des pêcheurs irlandais parviennent à un accord avec l’ambassadeur de Russie sur des exercices navals au large de la côte sud-ouest de l’Irlande | Nouvelles du monde

Les pêcheurs irlandais, qui prévoyaient de perturber les jeux de guerre russes dans les zones de pêche lucratives au large des côtes irlandaises la semaine prochaine, ont salué une rencontre « très, très positive » avec l’ambassadeur de Russie en Irlande.

Au sortir des pourparlers de 50 minutes de Dublinles représentants de la pêche ont déclaré qu’une zone tampon sera désormais utilisée pour les exercices de missiles de cinq jours.

Alors que les détails opérationnels doivent encore être approuvés Moscouil est entendu de sources que la zone tampon sera flexible et gardera 60 à 80 kilomètres (37 à 49 milles) entre les navires russes et irlandais.

La dispute, qui a attiré l’attention des médias internationaux, est survenue après La Russie a averti les autorités aéronautiques irlandaises de son intention d’organiser des exercices navals à tir réely compris le tir de roquettes, à environ 240 km (149 miles) au large de la côte sud-ouest de l’Irlande.

Les exercices se dérouleront en dehors des eaux territoriales irlandaises, mais bien à l’intérieur de sa zone économique exclusive (ZEE).

Plus tôt jeudi, le gouvernement irlandais a publié un avis de sécurité à tous les marins avertissant du lieu exact des exercices militaires russes, qui se dérouleront du 3 au 8 février.

« La Fédération de Russie a indiqué que les exercices comprendront l’utilisation de l’artillerie navale et le lancement de roquettes », a déclaré le gouvernement.

En savoir plus sur la République d’Irlande

Les pêcheurs étaient en colère contre la perturbation potentielle de leurs zones de pêche traditionnelles et ont déclaré cette semaine que jusqu’à 60 chalutiers prévoyaient de perturber pacifiquement les plans russes en pêchant normalement dans la région.

Lire la suite: La menace navale de la Russie est « réelle » mais l’Ukraine ripostera, prévient le vice-amiral

Image:

L’ambassadeur de Russie en Irlande Yury Filatov s’exprimant lors d’une conférence de presse à l’ambassade de Russie à Dublin le lundi 24 janvier



La querelle et l’attention médiatique qui en a résulté ont incité l’ambassadeur russe Yury Filatov à inviter jeudi des représentants de la pêche à des entretiens.

« La voie de la coexistence »

S’exprimant après la réunion, Brendan Byrne, directeur général de l’Association irlandaise des transformateurs et exportateurs de poisson, a déclaré qu’ils avaient atteint « un logement où il existe une voie de coexistence pour les exercices navals et pour notre flotte de pêche » lors des exercices militaires prévus la semaine prochaine. .

Il a déclaré qu’une proposition conjointe de « zone tampon » entre les deux parties serait utilisée, en attendant l’approbation finale du gouvernement russe.

Image:

M. Byrne a déclaré qu’il avait été impressionné par la manière dont l’ambassadeur de Russie avait été informé



M. Byrne a déclaré qu’il avait été impressionné par la qualité de l’information de l’ambassadeur russe et a déclaré que les pêcheurs avaient été mieux traités par les Russes que par leur propre gouvernement.

« L’ambassadeur nous a assuré que ce serait sûr », a déclaré Patrick Murphy, directeur général de l’organisation des producteurs de poisson du sud et de l’ouest de l’Irlande.

« Il a accepté nos préoccupations et a accepté la validité de ce que nous avons le droit de faire, c’est-à-dire d’aller pêcher dans nos zones de pêche. »

La Russie dit « Pas de menace pour l’Irlande »

La Russie avait déclaré que les exercices de tir réel ne représentaient « aucune menace » pour l’Irlande.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:49

Exercices navals russes en mer Noire



M. Filatov avait déclaré aux journalistes: « Ce n’est en aucun cas une menace pour l’Irlande ou pour qui que ce soit d’autre.

« Aucun mal n’est prévu, aucun problème n’est prévu. »

Il a décrit la fureur internationale comme « une non-histoire » qui avait été « extrêmement exagérée ».

Le gouvernement irlandais, à une époque de tensions accrues entre la Russie et l’Occidentavait décrit les jeux de guerre russes dans les eaux patrouillées par les Irlandais comme « pas les bienvenus » et « non recherchés ».