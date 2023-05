Des pêcheurs étrangers seront invités à équiper des bateaux britanniques dans un contexte de pénurie majeure de compétences

Le talent HOMEGROWN ne devrait pas être un fantasme – en particulier pour l’industrie de la pêche.

Ce soutien au secteur des produits de la mer doit être une mesure temporaire – mais sera un soulagement bienvenu cet été.

L’importation d’une main-d’œuvre au détriment de la formation de nos citoyens nous prive de la possibilité de créer de bons emplois bien rémunérés et durables.

Le South Devon College, dans ma circonscription, propose désormais un cours d’apprentissage révolutionnaire pour les pêcheurs dans le but exprès d’attirer et de former davantage de personnes pour qu’elles entrent dans le secteur de la pêche.

J’espère que ça se répandra dans tout le pays.

Comme le dit le vieil adage, apprenez à un homme à pêcher et vous ne le nourrirez pas seulement pour la vie, mais vous lui donnerez une carrière.