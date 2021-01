« Vous et votre gouvernement avez tourné une ligne vers une augmentation de 25 pour cent des quotas pour le Royaume-Uni, mais vous savez que ce n’est pas vrai, et votre accord ne le permet pas », a écrit Mme MacDonald.

L’approche déclarée du Premier ministre, connue sous le nom d ‘«attachement zonal», aurait permis de sécuriser les bateaux britanniques jusqu’à 90 pour cent des prises dans les eaux britanniques pour des stocks importants tels que le hareng. Au lieu de cela, l’accord signifie en fait que la part du Royaume-Uni dans les prises de hareng n’est que de 32,2 pour cent et que pour les autres poissons, elle est encore plus faible, tandis que les bateaux de l’UE ont un accès « sans entrave » aux eaux britanniques.

« Le résultat pour de nombreuses espèces clés de corégone est cependant un sujet de préoccupation majeur. Votre accord laisse en fait l’industrie écossaise dans une position pire sur plus de la moitié des stocks clés et est maintenant confrontée à de graves problèmes avec le cabillaud de la mer du Nord et le lieu noir en particulier.

«Cette industrie se trouve maintenant dans le pire des deux mondes. Votre accord nous laisse des parts qui non seulement sont très loin de l’attachement zonal, mais qui, dans de nombreux cas, ne parviennent pas à « combler le fossé » par rapport aux captures historiques, et qui ne sont pas en mesure de tirer davantage de poissons de l’UE, car elles ont un accès complet. à nos eaux.

Le SFF a rapporté que les prix du poisson avaient chuté sur les marchés de gros plus tôt cette semaine et un transformateur de poisson a menacé de déverser des prises invendues à l’extérieur de Downing Street en signe de protestation.

Mme Brock a ajouté: « L’industrie de la pêche écossaise a raison d’être en colère contre tous les mensonges des conservateurs et les promesses non tenues sur le Brexit, et la réalité dévastatrice de l’accord de Boris Johnson, qui coûte aux communautés de pêcheurs écossais des millions de livres de revenus perdus, des coûts croissants, rouge ruban adhésif et obstacles au commerce.