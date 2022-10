Des pêcheurs compétitifs font face à des accusations criminelles pour des allégations de tricherie lors de tournois

Deux pêcheurs accusés d’avoir farci du poisson avec des plombs et des filets dans le but de gagner des milliers de dollars lors d’un tournoi de pêche dans l’Ohio ont été inculpés mercredi de tentative de vol et d’autres chefs d’accusation.

Jacob Runyan, 42 ans, de Broadview Heights, Ohio, et Chase Cominski, 35 ans, d’Hermitage, Pennsylvanie, ont été inculpés à Cleveland pour crime de tricherie, tentative de grand vol, possession d’outils criminels et délit de possession illégale d’animaux sauvages. Ils doivent être interpellés le 26 octobre.

Aucun des deux hommes n’a immédiatement répondu aux messages vocaux demandant des commentaires.

Les allégations de tricherie ont fait surface le 30 septembre lorsque le directeur du tournoi Lake Erie Walleye Trail, Jason Fischer, est devenu suspect parce que les poissons de Runyan et Cominski étaient nettement plus lourds que les dorés jaunes de cette longueur. Une foule de personnes à Gordon Park à Cleveland a regardé Fischer ouvrir le doré et annoncer qu’il y avait des poids et des filets de doré farcis à l’intérieur.

Un officier du département des ressources naturelles de l’Ohio a confisqué le poisson comme preuve.

Fischer n’a pas non plus immédiatement retourné un appel téléphonique demandant des commentaires.

Runyan et Cominski auraient reçu 28 760 $ US en prix pour avoir remporté le tournoi.

Selon les affidavits du mandat de perquisition, les cinq dorés contenaient un total de huit poids de plomb de 12 onces (0,34 kilogramme) et de deux poids de huit onces (0,23 kilogramme), ainsi que les filets de poisson. Des agents de l’ODNR, du département de police de l’Ermitage et de la Pennsylvania Fish and Boat Commission ont saisi mardi un bateau, une remorque et des engins de pêche appartenant à Cominski en Pennsylvanie. Les pêcheurs avaient utilisé le bateau lors du tournoi du mois dernier, selon les affidavits.

L’un des affidavits a révélé que Runyan et Cominski avaient fait l’objet d’une enquête par la police de Rossford dans le nord-ouest de l’Ohio en avril après avoir été accusés de tricherie dans un autre tournoi de doré. Selon un rapport de police de Rossford, un procureur adjoint du comté de Wood a conclu que bien que les hommes aient pu tricher, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour les inculper.