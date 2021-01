Les pêcheurs arrêtent les exportations vers l’Europe parce que la nouvelle bureaucratie frontalière introduite par le gouvernement dans le cadre du Brexit rend leur entreprise non viable.

Les exportateurs doivent désormais faire face à de nouveaux certificats sanitaires, déclarations douanières et autres formalités administratives s’ils veulent vendre à l’UE, le plus grand marché pour une grande partie des prises du Royaume-Uni.

Les fruits de mer sont très périssables et reposent sur un flux transfrontalier fluide, mais les petits envois tests envoyés en France et en Espagne, qui prendraient normalement un jour, prennent désormais trois jours ou plus, s’ils arrivent du tout.