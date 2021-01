Des pêcheurs australiens sauvent un condamné nu au sommet d’un arbre au-dessus d’une rivière infestée de crocodiles

Deux pêcheurs australiens ont attrapé quelque chose de bien plus grand qu’ils n’auraient pu l’imaginer, un homme nu!

L’incident concerne des mangroves à la périphérie de la ville nord de Darwin. Les deux hommes, Cam Faust et Kev Joiner, pêcheurs amateurs, étaient dans leur canot pneumatique dans les eaux boueuses qui tombent dans l’habitat du crocodile australien. Alors qu’ils installaient des casiers à crabes pour la prise du jour, ils ont entendu un homme appeler à l’aide. Ils l’ont repéré assis nu au sommet d’une branche d’arbre.

L’homme était Voskresensky, 40 ans.

Selon Faust, Voskresensky était sale avec des taches de boue. Il avait des coupures et des morsures sur tout le corps, à cause des insectes et des petits animaux.

CBS a rapporté que l’homme était en fait un criminel qui était en liberté sous caution. Il avait été accusé de vol à main armée, de multiples voies de fait graves, de privation de liberté et de vol. Après sa libération sous caution, il était surveillé par la police via un dispositif de surveillance électronique. Le dispositif de repérage a évidemment été coupé par Voskresensky alors qu’il planifiait sa grande évasion de la police.

Cependant, les deux sauveteurs civils n’étaient pas au courant de ce fait. Ils ont été tout simplement choqués de trouver cet homme nu dans un nid de fortune dans un arbre à quelques centimètres au-dessus d’une rivière infestée de crocodiles.

«Une fois que nous avons vu à quel point il était mauvais et combien de coupures il avait partout sur lui et il était déshydraté et assez faible … nous avons pensé que nous ferions mieux de le mettre dans le bateau», a déclaré Joiner à CBS. Il a ajouté qu’il avait simplement supposé que l’homme avait dû passer une nuit de folie le jour de l’An et que c’était une gueule de bois élaborée.

Les deux ont enregistré cette étrange interaction sur leur téléphone. Dans la vidéo, Voskresensky peut être entendu dire comment il a été piégé ici pendant quatre jours et a survécu en mangeant des escargots. Puis il demande de l’eau.

Faust lui assure qu’ils ont de l’eau et qu’ils l’appelleront même une ambulance.

Comme un bon samaritain, Faust a enlevé ses propres vêtements et les a remis à l’étranger échoué. Ils ont même partagé une bière pendant que le bateau rentrait en ville. Lorsqu’ils sont arrivés à Darwin, une ambulance l’a emmené à l’hôpital et la police a été avertie.

En raison de son état (exposition et déshydratation sévère), il est toujours à l’hôpital.

En conséquence, les officiels lui ont permis de sauter la comparution devant le tribunal qui était prévue cette semaine. Cependant, deux nouvelles accusations ont été ajoutées à sa feuille de rap existante; violation de la caution et voies de fait graves.

Après avoir découvert que l’homme qu’il a sauvé était un condamné évadé, Faust a déclaré qu’il ne se rendrait pas à l’hôpital.