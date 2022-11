Des «paysages infernaux dépendants de la voiture» aux villes vertes, les Canadiens trouvent de nouvelles façons de lutter contre les changements climatiques

Les Canadiens qui réfléchissent aux finances de leur ménage savent qu’il y a toujours plus d’idées sur la façon de dépenser de l’argent qu’il n’y a d’argent à dépenser.

Ce principe économique universel a été mis en évidence lors de la COP27, la dernière version de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui s’est terminée vendredi à Charm el-Cheikh, en Égypte. Une longue liste de demandes concurrentes pour cet argent inclus compensation pour les dommages climatiques, Perte de biodiversité et réduire l’utilisation des combustibles fossiles .

Alors que les gouvernements à tous les niveaux envisagent l’utilisation la plus judicieuse des recettes fiscales pour éviter une catastrophe climatique mondiale, il est de plus en plus évident que le développement urbain – c’est-à-dire la façon dont le Canada construit ses villes pour s’adapter une population en expansion — est la pierre angulaire de la politique climatique à long terme.

Et tandis que les critiques découragés craignent que l’étalement urbain centré sur la voiture, toujours en cours, ne puisse être arrêté, il y a de nouvelles lueurs d’espoir alors qu’une vague croissante de constructions urbaines à faible émission de carbone, à haute densité, fiscalement efficaces et respectueuses des personnes montre des signes de propagation. .

“Si nous nous soucions du changement climatique, nous devons faciliter la marche, le vélo ou l’utilisation des transports en commun. Point final”, a déclaré Jason Slaughter, un critique vigoureux du développement urbain centré sur l’automobile, qui a grandi dans la banlieue de London, en Ontario. Jusqu’à ce qu’il obtienne son permis de conduire à l’âge de 16 ans, a-t-il dit, il était piégé dans ce qu’il appelle un “enfer dépendant de la voiture”.

Notre conversation s’est déroulée par e-mail, en partie parce que la chaîne YouTube de Slaughter, Not Just Bikes, une collection ironique et parfois hilarante de vidéos sophistiquées sur le design urbain qui a reçu des millions de vues le tient occupé, mais aussi parce qu’il se trouve dans un fuseau horaire différent. Célèbre exportation canadienne, il est un réfugié de l’étalement urbain canadien.

Un graphique créé par la société de design urbain Urban3 pour Lafayette, La. Les pointes à la hausse dans les parties densément urbanisées de la ville montrent des zones de productivité fiscale élevée. Les pointes à la baisse se situent dans les développements suburbains très espacés, où les revenus montrent un coût net pour les contribuables. (Urbain3)

“Je ne crois pas fondamentalement que les villes canadiennes changeront matériellement au cours de ma vie, c’est exactement pourquoi nous avons abandonné le Canada”, a déclaré Slaughter lors de notre échange la semaine dernière. “C’est littéralement pourquoi notre famille a quitté le Canada pour vivre aux Pays-Bas, de façon permanente.”

La valeur de choc de ce commentaire désespéré est typique, mais elle est démentie par son opus qui comprend des tubes comme Pourquoi je déteste Houston un attaque contre l’élargissement de Wonderland Road dans sa ville natale (“Fake London” comme il le décrit pour son public international) et ce que certains considéraient comme une critique injuste de Mississauga, le système BRT d’un demi-milliard de dollars de l’Ontario .

Bien qu’écrites et livrées dans un style drôle et méprisant, les vidéos bien documentées et bien produites de Slaughter, souvent en association avec le Strong Towns à but non lucratif aux États-Unis fournissent une leçon accessible sur ce qui ne fonctionne pas dans les villes nord-américaines et, en utilisant sa maison actuelle aux Pays-Bas comme contre-exemple, comment les villes nord-américaines doivent changer.

Tetris avec trop de cases

Et tandis que la tâche de transformer le Titanic qui est le modèle de développement actuel est énorme, il y a des signes que la graine que Slaughter et d’autres ont plantée commence à prendre racine. C’est particulièrement vrai dans les plus grandes villes du Canada, simplement par nécessité, a déclaré David Gordon, spécialiste de l’urbanisme à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario.

“Vous ne pouvez pas construire une grande ville à partir de maisons individuelles avec tout le monde au volant”, a déclaré Gordon au téléphone la semaine dernière alors que la conférence COP27 touchait à sa fin.

Il a déclaré que les centres urbains de Vancouver, Montréal et Toronto ont fait un bien meilleur travail que les villes américaines, où les structures de financement gouvernementales ont créé un fléau du « centre-ville » du centre-ville qui n’est pas familier aux noyaux urbains dynamiques et coûteux du Canada.

Les voitures remplissent l’autoroute vers l’aéroport international de Vancouver. Les Canadiens rêvent de maisons individuelles et de la liberté de conduire sur des routes désertes, mais partout en Amérique du Nord, ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées. (Radio-Canada)

Depuis environ 60 ans, les Canadiens imaginent le parfait Laisse le au castor mode de vie comme “une maison individuelle où vous pouvez conduire partout dans des rues non encombrées”, a déclaré Gordon, mais comme un jeu géant de Tetris contenant trop de places, l’étalement continu des banlieues entraîne des embouteillages.

Les recherches de Gordon montrent le modèle d’étalement des banlieues persiste dans les villes moyennes et à l’extérieur des noyaux urbains en partie parce qu’ils n’ont pas encore atteint le point de saturation, mais aussi parce que le modèle, y compris les subventions des contribuables provinciaux existants, offre des profits lucratifs à court terme aux promoteurs.

Mais comme l’ont montré les travaux du géant mondial de la conception et de l’ingénierie, basé à Edmonton, Stantec et d’autres, à plus long terme, l’étalement peut conduire à la faillite du gouvernement municipal.

Les banlieues ne paient pas

C’est une leçon difficile apprise par un certain nombre de villes américaines qui n’ont tout simplement plus d’argent pour payer les réparations cruciales des infrastructures.

Ce que la recherche de Stantec pour la ville d’Halifax a montré, merveilleusement illustré par des graphiques produits par le groupe de design urbain Urban3, c’est que les parties piétonnières du centre-ville relativement bondées d’une ville produisent d’énormes recettes fiscales, tandis que les zones suburbaines à faible densité entraînent une taxe nette Coût.

“Beaucoup de nos services sont fournis au pied linéaire, donc plus vous vous étendez vers l’extérieur, plus vous devez faire passer de tuyaux, plus vos bus doivent aller loin, plus votre livraison de déchets doit aller loin”, a déclaré Kate Greene, directeur de l’aménagement régional d’Halifax.

À la suite d’un plan de Stantec d’Edmonton qui a démontré le coût élevé de l’étalement, et avec le soutien du maire Mike Savage, Halifax est devenu un chef de file en matière de croissance intelligente, verte et conviviale pour les piétons. (Municipalité régionale d’Halifax)

Ce que montrent les données sur la productivité fiscale, c’est que les “logements pour riches” avec de grands terrains et beaucoup d’espace pour les voitures, qui étaient subventionnés lorsque le quartier s’est développé, continuent de l’être tout au long de leur longue existence. Les maisons unifamiliales de banlieue sur de grands terrains ne couvrent tout simplement pas les dépenses municipales telles que la réparation de tout cet asphalte et le déneigement de toute cette neige.

Et à Halifax, se transformer en une ville relativement compacte, piétonne et respectueuse du climat et éviter l’étalement est devenu intégré dans toutes les décisions de planification jusqu’au bureau du maire.

« Notre ville s’est engagée à assurer une croissance durable sur les plans économique et environnemental », a déclaré la semaine dernière le maire d’Halifax, Mike Savage, dans un courriel. Et ce n’est pas que de l’air chaud, des experts extérieurs comme Gordon disent que Savage a rendu cela possible.

Dans la ville de Guelph, la seule municipalité canadienne à être analysée par Urban3, le concepteur urbain principal de la ville, David de Groot, a déclaré que l’analyse avait été une révélation. Ce qu’il a montré, c’est que même les zones les plus pauvres du centre urbain fournissaient beaucoup plus de revenus municipaux que les périphéries tentaculaires où la ville avait dépensé ses ressources de développement.

REGARDER | Visualiser le coût du développement à mesure que les villes s’étendent :

La ville possède un centre-ville magnifique et bien préservé sur une rivière qui alimentait autrefois ses moulins, et de Groot a déclaré que depuis sa première étude Urban3 en 2014, Guelph a encouragé le développement de petites et moyennes hauteurs dans le centre-ville, ce qui en a fait de plus en plus lieu dynamique où vivre, travailler et visiter.

“Pour sa durabilité à long terme, ajouter plus de personnes au centre-ville était une direction essentielle pour la ville”, a déclaré de Groot.

Et les décisions concernant le développement d’aujourd’hui ont des effets qui durent bien plus longtemps que les bénéfices des développeurs.

Efficacité fiscale = vert

« L’aménagement du territoire affecte l’efficacité fiscale des collectivités et l’efficacité énergétique des collectivités pendant des décennies, voire des siècles », a déclaré Kate Daley, experte désignée de la région de Waterloo en matière de durabilité environnementale.

La municipalité régionale de l’Ontario s’étend de la ville historique de Galt au nord le long du chemin de la rivière Grand, chevauche l’autoroute 401 et comprend deux des universités les plus prestigieuses du Canada ainsi que de nombreuses terres agricoles rurales – mais elle a adopté une stratégie de développement qui ne pas être tout à fait à sa place dans l’Europe de Slaughter.

Dans le cadre de son objectif de préserver les terres agricoles et les espaces verts, tous reliés par un corridor ferroviaire de transport en commun central où circule le TLR “The Ion”, la région est parvenue à un consensus l’année dernière sur un plan appelé Transformer WR construire une « ville en 15 minutes », où tout est accessible à pied, à vélo ou en transport en commun. La stratégie, à l’exact opposé de l’étalement centré sur la voiture, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2050.

Daley a écrit un mémoire de fin de livre en 2017 décrivant ce qu’il y avait dans la région de Waterloo – ses habitants et son gouvernement – qui lui a permis de surmonter la dissidence populaire et la Commission des affaires municipales de l’Ontario afin d’« adopter des politiques de croissance intelligentes » et une nouvelle croissance verte.

Maintenant qu’elle est employée régionale, Daley a déclaré que ce genre de conversation était interdit.

Mais elle dit que la décision de bloquer l’étalement a été un exercice de renforcement de la communauté et a permis à la région de lancer des stratégies qui intéresseront les grandes villes où la dépendance à la voiture fait obstacle à l’innovation verte.

“Comprendre comment utiliser le développement futur et en particulier l’intensification, pour transformer les quartiers existants en quartiers de 15 minutes”, a déclaré Daley, “c’est, je dirais, le plus grand défi.”