Des paysages forestiers fascinants remportent les Natural Landscape Awards 2024

Le photographe canadien Andrew Mielzynski a remporté le premier prix des Natural Landscape Photography Awards 2024, un concours international dédié à la célébration de la beauté du monde naturel à travers des images authentiques et non altérées.

Le concours, qui en est à sa quatrième année, a été fondé par les photographes de paysage Tim Parkin, Matt Payne, Alex Nail et Rajesh Jyothiswaran pour honorer les photographes qui valorisent le réalisme et rejettent l’utilisation généralisée de l’intelligence artificielle et de la manipulation numérique. La superbe collection de Mielzynski s’est distinguée parmi plus de 12 000 candidatures, ce qui lui a valu le prestigieux titre de Photographe de l’année. Voici le reste des candidatures gagnantes.

Photographe de l’année

Gagnant: André MielzynskiOntario, Canada

« Peupliers d’hiver »

Pendant la pandémie, je suis sortie me promener avec mon appareil photo dans un parc local à Toronto, au Canada, pendant une violente tempête hivernale. Je suis tombée sur cette scène, qui semblait très chaotique avec de nombreux arbres entrelacés. J’ai adoré la façon dont la neige, poussée par les vents violents, s’est incrustée dans l’écorce des troncs d’arbres. J’ai pris quelques clichés, essayant de simplifier la scène devant moi et j’ai opté pour celle-ci, aimant les tons, la profondeur et le minimalisme.

Projet de l’année

Gagnant: David Southern Northumberland, Royaume-Uni

« Fils croisés »

Pour atteindre cette zone de varech ancré aux rochers, j’ai dû grimper sur des rochers glissants alors que la marée de printemps était à son point le plus bas. L’attrait de ces habitats importants pour l’environnement n’est pas toujours évident, mais avec leurs couleurs riches et leurs motifs créés naturellement, agencés de manière artistique par les vagues et le vent, ils constituent un merveilleux sujet photographique.

Photographie de l’année

Gagnant: John Hardiman Victoria, Australie

« Ondulations musicales »

Les gouttes de pluie tombant des eucalyptus au-dessus de nos têtes formaient des motifs ludiques à la surface de l’eau, lors d’une matinée fraîche et brumeuse dans la forêt d’État de Tallarook.

Grand Scenic

Gagnant: Pierre Coskun Gold Canyon, Arizona

« Flotter »

Il est difficile d’imaginer un spectacle naturel plus élégant qu’une tempête hivernale qui s’éloigne du Grand Canyon. C’est précisément ce qui s’est produit lors d’un voyage hivernal sur la rive sud du parc national du Grand Canyon en 2023. Alors que les nuages ​​se dissipaient, les fenêtres donnant sur le canyon se sont illuminées de teintes dorées et rouges colorées tandis qu’un affleurement rocheux recouvert de neige semblait s’élever de la mer de nuages.

Paysages intimes

Gagnant: Brent Clark Wisconsin, États-Unis

« Exactement »

Les canyons sauvages et reculés du Sud-Ouest américain réservent des surprises à chaque virage. Lorsque j’ai tourné un coin et que cette scène est apparue, j’ai été impressionné et honoré de voir la lumière du soleil se concentrer sur les parois du canyon avec une telle précision qu’elle n’éclairait que ce peuplier solitaire. Je suis resté et j’ai photographié pendant quelques minutes jusqu’à ce que la lumière s’élargisse et commence à se répandre sur les éléments environnants.

Résumé ou détails

Gagnant: Scott Oller Californie, États-Unis

« Résumé de la rivière Merced, parc national de Yosemite »

J’adore le défi de trouver des perspectives uniques dans l’un des endroits les plus photographiés de la planète, Yosemite. Cette scène glacée et abstraite a retenu mon attention alors que je marchais le long de la Merced l’hiver dernier. Pour moi, elle représente parfaitement le profond sentiment de mystère que ce paysage évoque.

Faune environnementale

Gagnant: David Kingham Colorado, États-Unis

« Sérendipité »

Le parc national de Yellowstone en hiver est un endroit vraiment magique. Nous avons l’honneur de nous y rendre chaque année pour animer des ateliers axés non pas sur la faune, mais sur le paysage. Malgré l’accent mis sur le paysage, nous avions suivi une meute de loups chaque matin, remarquant leurs empreintes le long de la route. Nous avons appris qu’ils avaient migré vers une autre zone du parc, par coïncidence là où nous nous dirigions ensuite. Ce matin-là en particulier, après avoir photographié des conditions incroyables, nous étions en train de terminer la journée lorsqu’un loup solitaire est sorti des bois – une expérience magique en soi. Alors que nous avions fini de photographier ce loup solitaire et que nous nous préparions à partir, nous nous sommes retournés pour voir toute la meute de Wapitis sortir de la forêt. De plus, ils étaient parfaitement positionnés au milieu des caractéristiques thermiques, avec des arbres recouverts de neige et de la vapeur montante en arrière-plan. Résistant à la tentation de zoomer de plus près, j’ai choisi d’inclure l’environnement époustouflant. Ce fut un moment vraiment inoubliable que je chérirai toujours.

Paysage nocturne

Gagnant: Niall McLaughlin Belfast, Irlande du Nord

« Na Saighneáin »

Je suis ravie d’avoir été nommée gagnante de la catégorie Paysage nocturne au NLPA. J’ai capturé cette scène lors d’une soirée inoubliable, en regardant les aurores boréales danser à travers les Antrim Glens. Être dans la nature m’apporte une grande joie et je me sens privilégiée de partager cette expérience avec d’autres à travers ma photographie.

Environnement

Gagnant: Félix Röser Allemagne

« Spectres »

Cette image montre les parties couvertes du glacier du Rhône dans les Alpes suisses. Les plaques recouvrent le glacier pour ralentir le processus de fonte. Cela m’a fait penser à un fantôme ou à une œuvre d’art de Christo et Jeanne-Claude.

Mondes aquatiques

Gagnant: Philippe Jakesch Bruck/Mur, Autriche

« Tempête qui approche »

Les îles Lofoten sont connues pour leurs conditions météorologiques changeantes. Une minute, le temps est calme et beau, et la minute d’après, la tempête suivante s’abat sur les îles, comme sur cette photo. Si vous y allez avec votre œil de photographe, une belle image vous attend à chaque coin de rue.

Noir et blanc

Gagnant: Mark Ditcham Geraldton, Australie

« Holding »

Les arbres à graminées (Xanthorrhoea spp) sont l’un de mes sujets préférés à photographier. Ces arbres sont pleins de caractère et j’aime rechercher ceux qui ont une apparence humaine. J’ai trouvé cet arbre mort et brisé dans une zone jusqu’alors inexplorée du bush et j’ai été immédiatement attiré par sa forme.

Lieux communs

Gagnant : Anil Sud, Winnipeg, Manitoba, Canada

« Gloire du matin »

J’ai été intrigué par la belle symétrie de la plantation d’arbres et j’ai donc passé quelques jours à explorer ce que la région pouvait donner en termes photographiques. À mon retour final, j’ai été accueilli ce matin-là par une scène baignée d’un brouillard rétroéclairé simplifiant encore la composition tout en offrant une silhouette austère sur fond de dégradé de lumière atténuée. (Pris près de Haridwar, en Inde).

Icônes créatives

Gagnant: Hans Gunnar Aslaksen Larvik, Norvège

« Terres obscures »

Vestrahorn est l’un des endroits les plus emblématiques d’Islande. Lorsque nous sommes arrivés sur la célèbre plage, l’endroit était bondé de photographes et de touristes, nous avons donc décidé de nous aventurer derrière la montagne pour avoir une perspective différente. À notre grande surprise, nous avions toute la zone pour nous seuls, une sensation rare et rafraîchissante. J’ai lancé mon drone pour une reconnaissance rapide et j’ai découvert deux rivières qui se reflétaient mutuellement, créant des lignes directrices parfaites vers la montagne. J’ai tout de suite su que j’avais trouvé une vision unique de ce monument célèbre.

Montagnes

Gagnant: Jurre Jan de Wit Tromsø, Norvège

« Gelé dans le temps »

En hiver, tout dans le paysage semble figé dans le temps. Le vent, la neige et la glace règnent en maîtres à cette époque de l’année, tandis que la végétation clairsemée de l’Arctique attend patiemment l’arrivée d’un nouvel été. D’une manière ou d’une autre, l’eau trouve toujours un moyen de continuer à couler. Parfois profondément sous la glace et d’autres fois juste à la surface – dans tous les cas, cela montre que le paysage est toujours vivant.

Toutes les images gagnantes peuvent être visionnées sur le Site Internet des Natural Landscape Photography Awards.