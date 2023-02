Des pays s’engagent à aider après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui a fait des milliers de morts

Commentez cette histoire Commentaire

Les gouvernements du monde entier ont offert de l’aide et des secouristes pour aider les efforts de rétablissement en Turquie et en Syrie à la suite du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a tué plus de 7 000 personnes dans les deux pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mardi l’état d’urgence dans les régions les plus durement touchées, ajoutant que plus de 53 000 agents de recherche et de sauvetage travaillaient dans la zone du tremblement de terre et 5 000 agents de santé avaient été dépêchés dans le sud de la Turquie. Des dizaines de pays ont également proposé leur aide dans les opérations de sauvetage, a-t-il ajouté.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a dépêché ses équipes d’évaluation et de coordination des catastrophes en Turquie. Mardi après-midi, près de 1 400 membres du personnel et 45 chiens de recherche étaient arrivés, et 27 autres équipes devraient arriver plus tard mardi et mercredi.

L’Union européenne envoie également 27 équipes de secours et médicales de 19 États membres pour aider la Turquie, représentant plus de 1 150 sauveteurs et 70 chiens de sauvetage, a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarčič a dit.

Les secouristes ont fouillé les décombres d’un bâtiment effondré à Adana en Turquie le 6 février, après deux puissants tremblements de terre, comme le montrent des images de drones. (Vidéo : Reuters)

Le service d’incendie du comté de Los Angeles a envoyé une équipe de secours de 78 membres composée de spécialistes du sauvetage, de pompiers, d’ambulanciers paramédicaux, de médecins, d’équipes de recherche canine et d’ingénieurs en structure.

Le président Biden a déclaré lundi que les responsables de l’administration avaient “contacté immédiatement leurs homologues turcs pour coordonner toute l’aide nécessaire” et que “les partenaires humanitaires soutenus par les États-Unis répondent également à la destruction en Syrie”.

Des responsables sud-coréens ont dépêché mardi une équipe de secours de 60 personnes et des fournitures médicales en Turquie par avion militaire, selon un communiqué publié par le bureau du président Yoon Suk Yeol.

Yoon a qualifié la Turquie de “nation frère” qui a envoyé des troupes pour soutenir la Corée du Sud pendant la guerre de Corée de 1950-1953. Il a également adressé ses condoléances à Erdogan et promis “tout le soutien possible”, a déclaré son bureau.

Les secouristes de la Force nationale indienne d’intervention en cas de catastrophe sont partis mardi matin, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Narendra Modi avait lundi offert La Turquie “toute l’assistance possible pour faire face à cette tragédie”.

Comment aider les personnes touchées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie

La recherche et le sauvetage internationaux allemands ont quitté Cologne lundi pour la région turque de Gaziantep, où se trouvait l’épicentre du tremblement de terre. Le groupe, spécialisé dans la recherche et le sauvetage de personnes enterrées sous les décombres, a déclaré qu’il travaillerait avec des équipes de secours turques et des chiens spécialisés pour retrouver des survivants dans les décombres.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a également appelé la Russie à faire pression sur la Syrie pour qu’elle autorise l’aide humanitaire au milieu de la guerre civile dans le pays. Les zones contrôlées par le gouvernement et les rebelles en Syrie ont fait état de centaines de morts et de blessés lors du tremblement de terre.

“Il est également important que les armes se taisent désormais et que tous les efforts dans la région puissent être concentrés sur l’aide humanitaire et sur le sauvetage et la protection des victimes du tremblement de terre”, a-t-elle déclaré mardi. “Pour cela, il est essentiel que les postes-frontières soient tous ouverts maintenant.”

Israël a envoyé plus de 30 tonnes de matériel humanitaire et 167 officiers pour effectuer des missions de sauvetage en Turquie, a déclaré un porte-parole de l’ambassade d’Israël à Washington dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Elle « étudie également la possibilité » de mettre en place un hôpital de campagne.

Les tensions diplomatiques avec le gouvernement du président syrien Bashar al-Assad à propos de la guerre civile ont rendu difficile pour les pays l’envoi d’aide internationale. De nombreux pays occidentaux entretiennent des relations glaciales – ou, dans le cas des États-Unis, aucune relation diplomatique officielle – avec Assad.

Le tremblement de terre a aggravé les difficultés du nord-ouest de la Syrie, tenue par les rebelles, qui souffre encore d’années de crise humanitaire, de conflits politiques et de déplacements généralisés.

La répression violente d’Assad contre les manifestations de 2011 avait transformé le pays en un paria régional et international au cours de la dernière décennie.

Cependant, à la suite du tremblement de terre dévastateur, de nombreux pays voisins promettent maintenant d’aider.

Les Émirats arabes unis se sont engagés lundi à mettre en place un hôpital de campagne et à envoyer des équipes de recherche et de sauvetage, ainsi qu’à fournir une aide humanitaire. Le président égyptien s’est également engagé à envoyer de l’aide, tout comme le sultan d’Oman et le président tunisien.

L’Algérie a envoyé 115 tonnes (127 tonnes) d’aide d’urgence à Alep, et le Liban a annoncé qu’il supprimerait les taxes et les frais pour les avions et les navires apportant de l’aide à la Syrie, et enverrait une délégation composée de la défense civile, d’ingénieurs, de volontaires de la Croix-Rouge et de pompiers.

L’Irak s’est engagé à envoyer deux avions d’aide d’urgence en Syrie, ainsi que des équipes de défense civile et 150 ambulanciers paramédicaux en Turquie, alors qu’un porte-parole du gouvernement a exprimé le soutien de l’Irak à « nos frères, le peuple syrien ».

La Russie a également annoncé qu’elle enverrait une aide directe à la Syrie et qu’elle enverrait des équipes d’intervention d’urgence, a déclaré le Kremlin lors d’une lecture de l’appel de lundi entre le président Vladimir Poutine et Assad. La Russie était le plus grand allié d’Assad pendant la guerre civile.

Poutine a également présenté ses sincères condoléances à Erdogan et a confirmé la “disposition de la Russie à fournir immédiatement aux partenaires turcs l’assistance nécessaire pour faire face aux conséquences de cette catastrophe naturelle”, a déclaré le Kremlin.