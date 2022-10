Des pays riches comme le Canada se dirigent vers une autre conférence sur le climat de la COP après avoir échoué à atteindre l’objectif de financement de 100 milliards de dollars

Les pays riches comme le Canada, qui ont généré la majeure partie des émissions mondiales de carbone qui modifient le climat, se dirigent vers une autre conférence mondiale sur le climat après avoir échoué – encore une fois – à respecter leurs engagements financiers envers les pays les plus touchés par les changements climatiques.

En prévision de la conférence sur le climat COP27 du 6 au 18 novembre en Égypte, le ministre canadien de l’environnement et l’envoyé international allemand sur le climat a publié un rapport d’étape concluant que davantage de travail est nécessaire pour fournir 136,2 milliards de dollars canadiens (100 milliards de dollars américains) en financement climatique annuel.

“Nous savons que nous n’avons pas mobilisé 100 milliards de dollars en 2020, mais à travers ce rapport [we] démontrer l’engagement continu des pays développés à atteindre cet objectif le plus tôt possible », ont écrit le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault et Jennifer Morgan, secrétaire d’État allemande et émissaire international pour l’action climatique.

Le rapport cite les chiffres les plus récents de 2020 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montrant que les pays développés ont mobilisé 83,3 milliards de dollars américains pour aider les pays les plus pauvres à abandonner les combustibles fossiles et à se préparer aux phénomènes météorologiques violents. C’est en hausse par rapport aux 79,6 milliards de dollars américains affectés à l’aide climatique en 2019.

L’année dernière, le Canada et l’Allemagne ont confirmé que les nations développées collectivement n’avaient pas tenu leurs promesses, mais “ont exprimé leur confiance que l’objectif serait atteint en 2023”.

Vendredi, les deux pays ont souligné les lacunes des pays développés. Ils ont évoqué la nécessité de doubler le financement de l’adaptation au changement climatique, de réduire les obstacles bureaucratiques au financement des projets et de mobiliser les financements privés et les banques internationales de développement.

Guilbeault et Morgan se sont également joints à de hauts responsables américains comme la secrétaire au Trésor Janet Yellen et l’envoyé climatique du président Joe Biden John Kerry pour critiquer les institutions internationales comme la Banque mondiale pour ne pas en faire assez pour soutenir les pays en développement.

Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault participe à une séance de questions-réponses dans le cadre d’une conférence de l’Institut canadien du climat à Ottawa le mardi 18 octobre 2022. (LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick)

“La Banque mondiale a un rôle particulièrement important à jouer, et certaines banques multilatérales de développement sont plus proactives que d’autres”, a déclaré Guilbeault lors d’une conférence de presse vendredi. “Mais je pense qu’il y a une volonté claire de voir la Banque mondiale être l’une des plus ambitieuses.”

CBC a contacté la Banque mondiale pour obtenir des commentaires et n’a pas reçu de réponse immédiate. Le rapport note que la Banque mondiale a fourni 31,7 milliards de dollars américains en financement climatique en 2022, soit 19 % de plus qu’elle n’a contribué en 2021. Mais elle n’a fait cette contribution que sous la pression des pays en développement et développés, indique le rapport.

La mise à jour de vendredi a été publiée avant la conférence sur le climat de la Conférence des Parties (COP) en Égypte. La conférence annuelle est le forum décisionnel mondial mis en place pour mettre en œuvre les Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adopté au début des années 1990, et les accords climatiques ultérieurs.

L’engagement annuel de 100 milliards de dollars américains a été pris lors de la conférence COP15 à Copenhague, au Danemark, il y a plus de dix ans. Il reposait sur la reconnaissance que le monde développé est principalement responsable de la production d’émissions responsables du changement climatique qui affectent désormais de manière disproportionnée les pays les plus pauvres.

L’Union européenne et les 23 pays représentés à la COP15 se sont engagés à respecter l’engagement financier d’ici 2020.

Le Canada doit intensifier ses efforts : groupe environnemental

Le rapport indique que l’engagement total du Canada envers ce programme de financement climatique promis est de 5,3 milliards de dollars sur cinq ans, dont 40 % sous forme de subventions.

Julie Segal est directrice principale du financement climatique chez Environmental Defence, un groupe de défense de l’environnement. Elle a dit que la part du Canada de ces 100 milliards de dollars devrait être d’environ 9 milliards de dollars – et ce n’est pas le seul pays riche à ne pas intervenir.

Une jeune fille joue devant sa tente dans un camp de secours à Jaffarabad, un district de la province du sud-ouest du Baloutchistan ou au Pakistan, le 29 septembre 2022. Le Pakistan a récemment été frappé par des inondations qui ont endommagé ou détruit plus de 2 000 hôpitaux et centres de santé et laissé près de 1 700 morts. (AP Photo/Zahid Hussain)

“Tous les pays développés n’accordent pas suffisamment d’importance à cette question”, a déclaré Segal à CBC. “Tous les pays développés avancent trop lentement sur cette question.”

A l’issue de la COP26, dernier sommet international sur le climat, les pays développés se sont engagés à doubler le montant des financements disponibles pour l’adaptation. Mais selon le rapport d’étape, le Luxembourg et le Portugal n’ont pas encore fixé d’objectifs pour augmenter le financement.

“C’est une trahison honteuse que les pays riches continuent de manquer à leurs promesses de financement climatique”, a déclaré Tasneem Essop, directeur exécutif de Climate Action Network International, dans un communiqué de presse.