Des pays plus riches, dont le Canada, se rapprochent de l’obligation de payer pour les dommages climatiques

Quatre jours après le début de la COP27, le dernier effort mondial pour sauver la planète, et il y a un élan modeste mais perceptible pour que les pays les plus riches paient une partie des factures des dommages climatiques.

“Je crois que nous devons avoir une conversation ouverte et franche sur les pertes et les dommages, ce que des pays comme le Canada et de nombreux pays développés ont refusé de faire jusqu’à présent”, a déclaré Steven Guilbeault, ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, dans une entrevue à Le pavillon du Canada sur le site du sommet à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Alors que le premier ministre Justin Trudeau a sauté la COP27 pour se concentrer sur d’autres événements en Asie, Guilbeault est le plus haut représentant du Canada au sommet de l’ONU.

Guilbeault a déclaré que les pays riches ont eu tendance à “garer” la discussion sur les pertes et dommages “dans un domaine très technique, refusant d’avoir une véritable conversation politique à ce sujet, et j’ai vu à quel point c’est incroyablement frustrant pour les pays en développement”.

Alors que le premier ministre Justin Trudeau a sauté la COP27 pour se concentrer sur d’autres événements en Asie, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbault est le plus haut représentant du Canada au sommet de l’ONU. (Stephanie Jenzer/CBC)

Pour de nombreux pays du Sud, c’est une conviction farouche que les émissions de gaz à effet de serre des pays les plus riches sont responsables des dommages irréparables à leurs écosystèmes, et qu’ils doivent être indemnisés.

L’idée a fait le tour de divers rassemblements de l’ONU pendant des décennies et de nombreux pays africains étaient extrêmement frustrés de ne jamais figurer à l’ordre du jour officiel de la COP26 de l’année dernière à Glasgow, en Écosse.

Cette année, cependant, l’Égypte accueille, et une poussée diplomatique déterminée avant le sommet par son ministre des Affaires étrangères et président de la COP, Sameh Shoukry, soutenu par d’autres nations africaines ainsi que par le Pakistan, a changé la dynamique.

Alors, à combien s’élèverait la facture potentielle et qui la paierait ?

Trop tôt pour le dire, dit Guilbeault, ajoutant que tout doit être négocié. Mais il signale l’une des principales préoccupations concernant les discussions.

“Cela ne peut pas être une question de responsabilité. Les pays développés ne peuvent pas signer quelque chose qui rendrait le public canadien et le public européen et le public américain responsables de je ne sais combien de centaines de milliards de dollars de dommages.”

Des chiffres plus précis

Certains pays européens ont donné des signaux provisoires sur ce qu’ils pensent que les montants initiaux pourraient être.

L’Allemagne a déclaré qu’elle mettrait 170 millions d’euros (130 millions de dollars canadiens) à la disposition d’un fonds potentiel pour les pertes et dommages. La Belgique versera 2,5 millions d’euros (3,3 millions de dollars) qui sont déjà destinés à aider le Mozambique. L’Ecosse, qui a accueilli la COP26, puise dans un fonds “justice climatique” pour fournir environ 10 millions de dollars, tandis que le Danemark, premier pays à contribuer, fournit environ 18 millions de dollars.

Les inondations au Pakistan ont déplacé plus de 30 millions de personnes depuis juin, incitant son gouvernement à faire pression pour inclure les “pertes et dommages” à l’ordre du jour de la COP27. (Stephanie Jenzer/CBC)

Mais les montants sont infimes par rapport au coût potentiel des catastrophes climatiques.

la Grande-Bretagne Maison Chatham ont signalé que les pertes potentielles irréparables dues aux dommages liés au climat dans le monde pourraient atteindre plus de 1 billion de dollars américains d’ici 2050.

Les “pertes et dommages” dus aux émissions historiques sont considérés comme distincts et séparés d’une autre initiative climatique clé de l’ONU traitant de l’atténuation et de l’adaptation futures.

Le Canada et l’Allemagne ont été chargés de rassembler 100 milliards de dollars américains par an auprès des pays riches pour aider les pays en développement à moderniser leurs infrastructures et à soutenir une transition vers l’énergie verte.

La contribution du Canada au fonds est de 5,3 milliards de dollars canadiens sur trois ans. La somme totale d’argent actuellement dans ce fonds n’est pas claire, mais avant la COP26, il manquait environ 17 milliards de dollars.

Des chameaux dorés accueillent les visiteurs à Charm el-Cheikh, en Égypte, devant le site de la COP27. (Stephanie Jenzer/CBC)

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a suggéré pas moins de 340 milliards de dollars par an pour l’adaptation et l’atténuation pourraient être nécessaires d’ici 2030.

Compensation vs atténuation

La tension entre l’atténuation des futurs dommages climatiques et l’indemnisation des actions passées a opposé les deux plus grands émetteurs mondiaux, les États-Unis et la Chine.

la Chine émissions actuelles représentent environ 27 % de tous les gaz à effet de serre déversés dans l’atmosphère, soit plus de deux fois et demie ceux des États-Unis. Historiquement, cependant, aucun pays n’a émis plus de carbone que les États-Unis

Sans surprise, le gouvernement américain souhaite se concentrer sur la lutte contre les coûts d’adaptation au climat à l’avenir, tandis que la Chine est plus intéressée à faire payer les États-Unis pour ses actions passées, a déclaré Nick Mabey, fondateur d’E3G, un groupe de réflexion indépendant sur le changement climatique à Londres. , ROYAUME-UNI

“La Chine soutient les pays vulnérables et demande de l’argent pour les pertes et dommages malgré le fait qu’elle s’inquiète également des demandes d’indemnisation”, a déclaré Mabey. “Les États-Unis soutiennent les demandes de plus d’atténuation.”

Le principal envoyé chinois pour le climat, Xie Zhenhua, a semblé confirmer cette dynamique lorsqu’il a déclaré mercredi aux délégués de la COP27 que “ces pays comme le nôtre, qui n’ont pas beaucoup contribué au [historical] émissions de gaz à effet de serre », ne devrait pas avoir à payer.

L’envoyé chinois pour le climat Xie Zhenhua, vu s’exprimer mercredi à la COP27, a déclaré que “des pays comme le nôtre, qui n’ont pas beaucoup contribué à la [historical] émissions de gaz à effet de serre», ne devrait pas avoir à payer de compensation. (Reuters)

Jusqu’à présent, l’envoyé américain pour le climat John Kerry, qui a été très visible lors de l’événement en Égypte, a refusé de mettre de l’argent américain derrière les pertes et dommages.

Alors que le gouvernement britannique dirigé par le nouveau Premier ministre Rishi Sunak a soutenu l’inscription des pertes et dommages à l’ordre du jour de la COP27, il existe de nombreux détracteurs au sein du parti conservateur au pouvoir.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a déclaré dans une interview que parce que la révolution industrielle a commencé en Grande-Bretagne, son pays a pompé du carbone dans l’atmosphère plus longtemps que quiconque.

“Ce que nous ne pouvons pas faire, j’en ai peur, c’est compenser cela par une sorte de réparation”, a-t-il déclaré au New York Times lors d’un forum en ligne à Charm el-Cheikh.

UN journaliste dans le quotidien britannique de droite Daily Telegraph est allé plus loin, déclarant que les nations les plus pauvres «nous doivent» pour avoir inventé des voitures et des usines, et a rejeté catégoriquement l’idée de verser une compensation à n’importe quel pays.

Le Canada comme « voix de la raison »

Les hôtes égyptiens du sommet de cette année tentent d’empêcher de telles vues polarisées d’atteindre les salles de négociation.

« La réalité aujourd’hui, quelle que soit la responsabilité juridique historique dans ce contexte, est qu’un continent comme l’Afrique n’est responsable que de 4 % des émissions mondiales avec environ 18 ou 19 % de la population mondiale », a déclaré Wael Aboulmagd, le Représentant spécial du président de la COP27, dans une interview à CBC.

De 2010 à 2014, Aboulmagd a été ambassadeur d’Égypte à Ottawa. Il a déclaré qu’« en tant que voix de la raison », le Canada peut jouer un rôle constructif alors que le sommet sur le climat se débat avec les détails du fonctionnement d’un fonds pour les pertes et dommages.

“On s’attend à ce que les traditions générales d’empathie, de justice et d’équité qui définissent le Canada … ils seront à l’avant-garde de ceux qui sont prêts à fournir une aide financière, une technologie, une capacité, un renforcement”, a déclaré Aboulmagd.

Wael Aboulmagd est le représentant spécial du président de la COP27 pour l’Égypte et un ancien ambassadeur d’Égypte au Canada. (Stephanie Jenzer/CBC)

Sans la présence de Trudeau, le Canada n’a pas le profil d’avoir un leader national au forum. La plupart des pays européens, par exemple, ont envoyé leur président ou premier ministre ; Le président américain Joe Biden arrivera vendredi.

Cependant, Guilbeault a souligné que le Canada jouera un rôle de premier plan à la COP15, un grand sommet des Nations Unies sur la biodiversité le mois prochain à Montréal.

Le ministre de l’Environnement a également déclaré que les mesures prises par le Canada pour limiter les émissions du secteur pétrolier et gazier et s’orienter vers la vente de véhicules à zéro émission d’ici 2035 démontrent le leadership climatique.

Le Canada est responsable d’environ 2 % des émissions mondiales. Les émissions de gaz à effet de serre du Canada diminuent lentement depuis 2007. Elles ont de nouveau culminé en 2018, à l’équivalent de 740 mégatonnes de dioxyde de carbone, et ont diminué au cours des deux dernières années pour lesquelles il existe des données, a déclaré Guilbeault.

“Nous n’avons pas encore les chiffres pour 2021, mais je comprends et partage l’impatience et la frustration des gens qui voudraient voir les émissions baisser rapidement.”

Nick Mabey de E3G était moins expansif.

“Je pense que le Canada a en quelque sorte ‘sorti de l’ébullition’, après avoir été un joueur actif [in climate action] pendant un certain temps », a-t-il déclaré.

“C’est un peu surprenant pour un si gros émetteur et une grande puissance technologique, [Canada] semble avoir reculé du côté leader du peloton, et est en quelque sorte le reste du peloton maintenant.”