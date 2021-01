La Grande-Bretagne risque de devenir un paria mondial alors que des pays du monde entier envisagent des restrictions de voyage plus strictes dans le but de maintenir la souche Covid « plus meurtrière » de la Grande-Bretagne.

Les dirigeants de l’UE seraient en train de rédiger un plan qui pourrait interdire les voyages du Royaume-Uni vers tous les États membres de l’Union.

Cela intervient alors que les Pays-Bas sont sur le point d’interdire tous les vols passagers et les voyages en ferry depuis le Royaume-Uni ce soir.

Le Portugal a interdit hier soir les voyages à destination et en provenance de la Grande-Bretagne en raison des craintes suscitées par la nouvelle variante.

Et plus de pays pourraient maintenant emboîter le pas après que Boris Johnson et les principaux conseillers scientifiques aient averti que la souche mutante du Royaume-Uni pourrait être 30% plus mortelle que les anciennes versions du virus.

Pendant ce temps, des cas de la variante britannique ont été confirmés aujourd’hui en Amérique et au Canada.

Des responsables philippins, qui avaient interdit les vols entrants du Royaume-Uni à Noël, ont déclaré que 16 cas de souche mutante britannique avaient également été découverts.

Les dirigeants de l’UE seraient en train de rédiger un plan qui pourrait interdire les voyages du Royaume-Uni vers tous les États membres de l’Union. Sur la photo: la frontière britannique à Heathrow était occupée aujourd’hui malgré diverses restrictions de voyage

Cela intervient alors que les Pays-Bas sont sur le point d’introduire de nouvelles restrictions à partir de ce soir sur les voyages au Royaume-Uni dans le pays, tandis que le Portugal a interdit hier soir les voyages à destination et en provenance de la Grande-Bretagne en raison des craintes suscitées par la nouvelle variante. Sur la photo: les voyageurs dans la zone de départ à Heathrow aujourd’hui

Un cas de souche britannique avait déjà été détecté dans les îles d’Asie du Sud-Est, a déclaré le ministère de la Santé du pays.

Quels pays européens imposent actuellement des restrictions de voyage au Royaume-Uni L’UE examine des propositions qui pourraient interdire les voyages en provenance du Royaume-Uni en raison de sa souche Covid. Voici une liste des pays européens qui imposent déjà des restrictions: Autriche: tous les vols en provenance du Royaume-Uni sont interdits jusqu’au 24 janvier. Albanie: tous les vols en provenance du Royaume-Uni sont interdits jusqu’au 1er février au moins Belgique: les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne sont autorisés que pour des « raisons essentielles » Bulgarie: les voyageurs du Royaume-Uni ne sont autorisés que pour des « raisons essentielles » Bosnie-Herzégovine: les voyageurs du Royaume-Uni doivent fournir un test Covid négatif 48 heures avant le voyage Croatie: les voyages depuis le Royaume-Uni sont interdits République tchèque: les voyages depuis le Royaume-Uni sont interdits à tous, sauf aux ressortissants tchèques et à ceux qui ont le statut de résident Danemark: les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne sont autorisés que pour un petit nombre de raisons essentielles Finlande: les voyages depuis le Royaume-Uni sont interdits France: Seul voyage indispensable. Ceux qui voyagent du Royaume-Uni doivent fournir un test négatif passé jusqu’à trois jours avant le départ Géorgie: les citoyens britanniques ne sont pas autorisés à entrer Allemagne: les voyageurs du Royaume-Uni ne sont autorisés que pour des « raisons essentielles » Grèce: les voyages pour les citoyens britanniques sont interdits. Les ressortissants peuvent revenir, mais doivent passer un test Covid 72 heures avant le voyage Hongrie: les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne sont autorisés que pour des «raisons essentielles» – y compris pour des événements professionnels ou sportifs. Islande: les voyageurs du Royaume-Uni ne sont autorisés que pour des « raisons essentielles » Italie: les voyageurs du Royaume-Uni ne sont autorisés que pour des « raisons essentielles » ou s’ils sont résidents Liechtenstein: seuls les résidents sont autorisés à revenir du Royaume-Uni Luxembourg: les voyages depuis le Royaume-Uni sont interdits Malte: les voyages depuis le Royaume-Uni sont interdits, sauf pour les citoyens maltais Moldavie: les vols sont autorisés mais une période d’isolement de 14 jours est requise Pays-Bas: tous les vols et services de ferry en provenance du Royaume-Uni sont interdits Norvège: les ressortissants britanniques sont interdits sauf pour des raisons exceptionnelles Portugal: tous les vols à destination et en provenance du Portugal sont interdits Roumanie: le voyage n’est autorisé que pour des raisons essentielles – cela peut être annulé si une personne a reçu un vaccin plus de 10 jours avant Russie: les vols du Royaume-Uni vers la Russie sont interdits Suisse: le voyage n’est autorisé que pour les résidents suisses Slovaquie: le voyage n’est autorisé que pour des raisons essentielles Espagne: le voyage est autorisé, mais vous devez avoir un test PCR négatif jusqu’à 72 heures avant le vol Suède: les voyages en provenance du Royaume-Uni sont interdits sauf exceptions Ukraine: ceux qui voyagent depuis le Royaume-Uni doivent fournir un test négatif passé jusqu’à 48 heures avant le départ

Mais les responsables disent que 12 autres cas ont maintenant été trouvés dans la région de Bontoc Mountain, un cas dans la région de La Trinidad et un cas dans la ville de Calamba.

Deux autres cas auraient été importés du Liban, selon les responsables de la santé.

Dans la région canadienne de la Nouvelle-Écosse, les chefs de la santé ont signalé aujourd’hui un cas confirmé de la variante britannique et un autre de la variante sud-africaine.

Dans le New Jersey, aux États-Unis, les responsables ont signalé aujourd’hui leurs deux premiers cas de souche britannique Covid.

Pendant ce temps, les dirigeants de l’UE auraient élaboré un plan de voyage qui pourrait conduire à une interdiction des passagers en provenance du Royaume-Uni.

Les responsables de l’UE ont eu des discussions cette semaine sur les contrôles aux frontières, y compris entre les États membres, de nouvelles mesures devant être annoncées lundi.

Celles-ci pourraient inclure des interdictions de voyager en provenance de pays extérieurs au bloc, tels que le Royaume-Uni.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les États membres étaient « libres d’imposer des interdictions temporaires de plus grande portée à l’entrée et au transport de passagers en provenance de pays tiers avec des zones de variantes de virus ».

Les Pays-Bas sont un pays à imposer des restrictions plus strictes – interdisant les vols de passagers et les ferries en provenance du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord à partir de ce soir.

Un communiqué du ministère néerlandais des Affaires étrangères a déclaré aujourd’hui: « C’est l’une des mesures prises par le cabinet pour empêcher la propagation de nouvelles variantes du virus corona depuis l’étranger.

«Cela signifie qu’après cette période, vous ne pourrez plus voler directement aux Pays-Bas.

«À partir de cette date, les passagers ne pourront plus voyager en ferry de l’Angleterre aux Pays-Bas.

« Cette interdiction de voler et d’amarrer sera probablement levée lorsque la quarantaine deviendra obligatoire par la loi néerlandaise. »

Cette décision fait suite à une décision du Portugal de suspendre les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni.

Cela survient alors que le Premier ministre et ses chefs scientifiques ont fait ce soir l’affirmation choquante que la variante Kent du coronavirus pourrait être 30% plus mortelle que les anciennes versions du virus.

Le trio a présenté un bilan mitigé lors de la conférence de presse de Downing Street ce soir car ils semblaient optimistes quant à une récente baisse des infections, mais ont averti que la nouvelle variante pourrait entraîner une augmentation des taux de mortalité dans les semaines et les mois à venir.

Expliquant à haute voix le changement de risque sans présenter de données pour prouver le développement terrifiant après sa divulgation au rédacteur politique d’ITV, Robert Peston avant le briefing, le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance a déclaré que les données hospitalières avaient suggéré que la variante pourrait augmenter le risque de décès l’homme sa soixantaine de 1 pour cent à 1,3 pour cent, mais il a admis que «les preuves ne sont pas encore solides».

Une augmentation de 30% du risque de décès ne signifie pas que 30% des personnes mourront, mais c’est une augmentation relative, a expliqué Sir Patrick.

Le malheur est survenu malgré un ensemble de statistiques qui ont montré que la deuxième vague semble avoir déjà atteint un sommet et être sous contrôle, bien que SAGE ait averti qu’il y avait encore des niveaux d’infection « dangereusement élevés ».

Le SAGE a déclaré aujourd’hui que le taux de R britannique était tombé en dessous du niveau crucial de un, car des experts distincts ont estimé que les cas quotidiens avaient diminué de moitié en quinze jours et que les propres statistiques du ministère de la Santé montrent que les infections quotidiennes ont chuté chaque jour pendant près de deux semaines.

40 261 autres tests positifs ont été enregistrés aujourd’hui, soit une baisse de près de 30% en une semaine. Les responsables ont également enregistré 1 401 décès, en hausse de seulement 9,5% vendredi dernier.

Le changement de ton dans les messages du gouvernement intervient alors que le Premier ministre M. Johnson, le médecin-chef de l’Angleterre Chris Whitty et le conseiller scientifique en chef du gouvernement Sir Patrick Vallance ont présenté un ensemble de nouvelles lors de la conférence de presse de Downing Street ce soir.

Défiant la pression croissante pour s’engager à assouplir les mesures actuelles, M. Johnson a averti aujourd’hui que le NHS est toujours sous une pression énorme et que les freins ne seront levés que lorsqu’il sera « sûr ».

Downing Street a été averti qu’il affronterait la « mère de toutes les batailles » le mois prochain lorsqu’il devait discuter de l’assouplissement des restrictions.

Le groupe de 70 députés conservateurs de Covid Recovery exhorte le gouvernement à commencer à lever le verrouillage au plus tard le 8 mars – date à laquelle les vaccins administrés aux groupes les plus vulnérables devraient avoir pris effet.

Mais le refus de No10 de donner un jour exact pour la fin du verrouillage a peut-être été alimenté par des découvertes inquiétantes de scientifiques alimentant SAGE qui ont sonné l’alarme sur le risque accru de décès de la variante.

« Professeur Lockdown » Neil Ferguson, l’épidémiologiste de l’Imperial College de Londres dont la modélisation sombre a averti des centaines de milliers de Britanniques pourraient mourir sans action en mars, a déclaré à ITV qu’il s’agissait d’une « possibilité réaliste » que la nouvelle variante augmente le risque de mort.

La variante a déjà été repérée dans 60 pays, dont les États-Unis, l’Australie, l’Inde, la Chine et l’Arabie saoudite. Mais les principaux conseillers scientifiques du gouvernement estiment que la récolte actuelle de vaccins fonctionnera contre la variante – mais pourrait être moins efficace contre d’autres mutations sud-africaines et brésiliennes.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré de manière sensationnelle aux agents de voyages lors d’un appel privé à zoom que les vaccins pourraient être 50% moins efficaces sur la variante sud-africaine, affirmant que l’information était du domaine public, mais a admis: « Je ne dirais pas cela en public. ‘car il n’a pas fourni de preuves, a révélé MailOnline aujourd’hui.

Et des chiffres sombres mettant à nu l’autre côté économiquement paralysant du verrouillage révèlent que l’activité commerciale a chuté encore plus que prévu ce mois-ci, laissant le Royaume-Uni plonger dans le baril d’une récession à double creux.

Le numéro 10 a emprunté plus de 34 milliards de livres sterling en décembre – le troisième total mensuel le plus élevé jamais enregistré – alors qu’il s’efforce de maintenir à flot des millions d’emplois et d’entreprises en difficulté alors que les recettes fiscales diminuent.

Au lieu de cela, les ministres du Cabinet sont entraînés dans une querelle inconvenante sur l’opportunité d’augmenter le soutien financier et de durcir les règles aux frontières du Royaume-Uni.

Un plan divulgué du ministère de la Santé de Matt Hancock verrait toutes les personnes testées positives pour le coronavirus recevant 500 £ en espèces pour s’auto-isoler.

L’idée, qui pourrait coûter un demi-milliard de livres par semaine, vise à renforcer les faibles niveaux de conformité – mais les responsables du Trésor de Rishi Sunak l’ont qualifiée de « dingue », tandis que le No10 a effectivement rejeté la proposition, affirmant que le Premier ministre ne l’avait pas vue.

Pendant ce temps, le puissant comité du Cabinet de Covid O devrait prendre la décision d’introduire des « hôtels de quarantaine » la semaine prochaine – toutes les arrivées étant potentiellement forcées de s’isoler pendant 10 jours dans les aéroports afin d’empêcher l’importation de plus de « super-souches » de Covid.