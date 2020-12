L’Organisation mondiale de la santé a déclaré dimanche qu’elle était en « contact étroit » avec les autorités britanniques au sujet de la nouvelle souche, qui a maintenant également été découverte aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie, a rapporté la BBC .

L’Italie prévoit de suspendre prochainement les vols en provenance du Royaume-Uni « pour protéger l’Italie et nos compatriotes », a annoncé dimanche le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio dans un message Facebook.

Selon les médias européens, la France, l’Allemagne et l’Irlande envisagent des restrictions similaires. Actualités RTE en Irlande a rapporté que le gouvernement devrait émettre une restriction de 48 heures sur les vols et les ferries en provenance de Grande-Bretagne.

La Belgique a également imposé une interdiction de 24 heures sur les vols et les trains entre le Royaume-Uni dimanche à partir de minuit.

La nouvelle mutation, ou variante, a des taux de transmission significativement plus élevés, bien que les experts aient déclaré qu’elle ne semble pas plus mortelle ou plus résistante aux vaccins.