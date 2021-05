Des pays asiatiques «  moins démocratiques  » satisfaits de la réponse du gouvernement Covid alors que l’opinion publique européenne souffre d’un «  grave ralentissement  » – étude

L’enquête, intitulée Indice de perception de la démocratie (DPI), a été menée par l’Alliance of Democracies Foundation et la société de suivi de marque Latana. Il a trouvé « la grande majorité« Des personnes dans »moins démocratique« Les pays asiatiques avaient toujours confiance dans les mesures de riposte de leur gouvernement contre Covid-19 un an après le début de la pandémie, et ils sont restés »tout aussi satisfait»En 2021 comme en 2020 (75% contre 77%).

La Chine, le Vietnam et l’Arabie saoudite étaient parmi les plus satisfaits. Le rapport explique que la satisfaction dépendait du taux de mortalité par habitant du pays – sur les 53 pays sondés, il était le plus bas en Chine et au Vietnam.

L’enquête a également révélé que l’approbation du public avait en fait augmenté dans certains pays, dont la Russie et le Chili. Les deux pays ont lancé des campagnes de vaccination de masse, la Russie utilisant son propre Spoutnik V et le CoronaVac chilien chinois, fabriqué par Sinovac.

Cependant, il souligne que les niveaux d’approbation globaux dans le monde sont passés d’environ 70% à 58% et que le ralentissement a été «encore plus sévère dans les pays plus démocratiques. » En Europe, par exemple, le niveau d’approbation a chuté à 45%. Selon le rapport, les pays les moins satisfaits étaient l’Italie, la France et la Pologne. Le mécontentement est également à la hausse en Amérique latine.

L’enquête a également examiné l’opinion des gens sur les restrictions de Covid-19 et a découvert que beaucoup pensaient que leur gouvernement limitait de plus en plus leurs libertés fondamentales. Selon les résultats, cette année, 53% des personnes dans le monde ont déclaré avoir le sentiment que l’intervention de l’État était allée trop loin, alors que, l’année dernière, ce chiffre était de 45%. Le rapport souligne que l’inquiétude suscitée par les restrictions avait le plus augmenté en Europe, en particulier en Hongrie, en France et en Irlande, même si elle était encore plus élevée dans l’ensemble dans les pays moins démocratiques (60%).

« Nous devons maintenant sortir de la pandémie de Covid-19 en apportant plus de démocratie et de liberté aux peuples,», A déclaré Anders Fogh Rasmussen, l’ancien secrétaire général de l’OTAN qui est maintenant président de la Fondation Alliance des démocraties, qui a réalisé le sondage.

Le DPI est la plus grande étude annuelle au monde sur la démocratie, représentant plus de 75% de la population mondiale. L’enquête en ligne de cette année a interrogé plus de 53 000 personnes dans 53 pays entre le 24 février et le 14 avril.

