Des patrons strictement désespérés pour signer l’ancien présentateur de la BBC Andrew Neil pour l’émission de cette année

Les patrons de la BBC cherchent désespérément à inscrire leur ancien diffuseur Andrew Neil pour participer à Strictly Come Dancing de cette année.

Les producteurs ont approché l’Écossais, 72 ans, plus tôt ce mois-ci, l’invitant à concourir pour le trophée Glitterball.

Les patrons de la BBC tentent d’inscrire Andrew Neil à Strictly[/caption]

Neil a quitté le Beeb l’an dernier après 25 ans au cœur de sa couverture politique.

Une source a déclaré dimanche au Sun: «Andrew a été flatté par la demande de Strictly et pense que l’idée de lui caracoler autour d’une salle de bal en paillettes est hilarante.

« On lui a demandé de participer à l’émission il y a quatre ans également, mais il a refusé.

« Maintenant, ses copains essaient de le persuader d’accepter.

« Cela le gardera au moins aux yeux du public et contribuera à promouvoir son profil.

« Ce n’est pas souvent qu’il s’aventure loin de projets d’actualité sérieux et il a beaucoup à faire. Strictement est devenu l’émission numéro un pour tant de personnalités politiques et Andrew est l’un des plus grands noms. »

Il ne serait pas le premier journaliste à participer, avec d’anciens candidats dont Kate Silverton, 50 ans, Natasha Kaplinsky, 48 ans, Susanna Reid, 50 ans, et John Sergeant, 77 ans.





Une porte-parole de la BBC a déclaré: « Nous ne commentons pas la spéculation sur les noms. »

Andrew vient de participer à la création de la nouvelle chaîne de télévision GB News.

Mais il a récemment annoncé qu’il prenait déjà une pause de la station.