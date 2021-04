« Pour les personnes qui ont récemment reçu le vaccin au cours des deux dernières semaines, elles doivent être conscientes de rechercher tout symptôme », a déclaré le Dr Anne Schuchat, directrice adjointe principale des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’un point de presse mardi. «Si vous avez reçu le vaccin et que vous avez développé de graves maux de tête, des douleurs abdominales, des douleurs aux jambes ou un essoufflement, vous devez contacter votre professionnel de la santé et rechercher un traitement médical.»

La Food and Drug Administration a demandé aux États tôt mardi de cesser temporairement d’utiliser le vaccin à injection unique de J&J «par prudence» après que six femmes, âgées de 18 à 48 ans, sur les quelque 6,9 ​​millions de personnes qui ont reçu le vaccin ont développé un sang- trouble de la coagulation connu sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral ou CVST.

De plus en plus d’Américains refuseront probablement de se faire vacciner contre le Covid-19 de Johnson & Johnson après que les régulateurs de la santé américains aient déclaré que six femmes avaient développé un trouble rare de la coagulation sanguine qui en a laissé une mort et une autre dans un état critique, ont déclaré mardi à CNBC des experts en santé publique et en vaccins.

Peu de temps après que la FDA a émis l’avertissement, plus d’une douzaine d’États ainsi que des pharmacies ont pris des mesures pour arrêter les inoculations avec le vaccin de J & J, remplaçant parfois les rendez-vous prévus par les vaccins Pfizer et Moderna Covid. Certains médecins disent qu’ils répondent déjà aux appels de patients inquiets.

Les gens étaient déjà sceptiques quant aux vaccins avant que le coronavirus ne devienne un tout nouvel agent pathogène en provenance de Chine en décembre 2019. L’avertissement des responsables de la santé américains aux États est susceptible d’alimenter encore plus d’hésitation à prendre le vaccin de J & J et les autres vaccins, menaçant de bloquer le pays. se remettre de la pandémie, qui a infecté plus de 31,2 millions d’Américains et tué au moins 562 718 en un peu plus d’un an, ont averti les experts de la santé à CNBC.

« Malheureusement, cela exacerbera probablement ceux qui hésitent un peu à recevoir un vaccin », a déclaré Isaac Bogoch, un spécialiste des maladies infectieuses qui a siégé à plusieurs comités de surveillance des données sur les médicaments et de la sécurité. « Les hauts responsables de la santé publique doivent continuer à être ouverts, honnêtes, transparents et surtout contextualiser le fait qu’il s’agit d’un faible risque. »

L’objectif, selon le conseiller médical en chef du président Joe Biden, le Dr Anthony Fauci, est de vacciner entre 70% et 85% de la population américaine – soit environ 232 millions à 281 millions de personnes – pour obtenir l’immunité collective et supprimer la pandémie.

Jusqu’à présent, plus de 120 millions d’Américains, soit 36% de la population américaine totale, ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, selon les données compilées par le CDC. Selon le CDC, environ 74 millions d’Américains, soit 22% de la population totale des États-Unis, sont entièrement vaccinés. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas encore autorisés aux États-Unis à se faire vacciner et certains adultes refuseront probablement de se faire vacciner.

« Cela jette une clé dans les plans. Cela ralentira le déploiement », a déclaré le Dr Jeffrey Kahn, directeur du Berman Institute of Bioethics à l’Université Johns Hopkins. « Les gens diront: » Je ne veux pas celui-là, je veux l’un des autres qui n’a pas ce problème « , même si c’est un événement extrêmement rare. »

Certains Américains, en particulier dans les communautés noires, hispaniques et rurales, hésitaient déjà à obtenir le vaccin J&J en particulier parce qu’ils le percevaient comme inférieur à celui de Pfizer et de Moderna. Le vaccin J&J, qui est très efficace, en particulier contre les maladies graves, a démontré une efficacité de 72% aux États-Unis pour protéger contre Covid environ un mois après l’inoculation. Cela se compare à l’efficacité d’environ 95% des vaccins à deux doses de Pfizer et Moderna.

Les vaccins à dose unique comme les J&J ont été essentiels pour «atteindre les communautés où un régime à deux doses n’était pas pratique ou vraiment possible», a déclaré Kahn. Les responsables de la santé américains utilisaient largement le vaccin de J&J pour atteindre les zones urbaines et rurales plus pauvres où les résidents ne pouvaient pas facilement se rendre à une clinique de vaccination ou n’avaient pas d’accès Internet fiable.

« Ces communautés sont également les plus gravement touchées par Covid », a déclaré Kahn. « Mettre en pause l’utilisation de J&J… un coup dur pour le faire efficacement et rapidement. »

Le Dr Stephen Schrantz, qui faisait partie de l’équipe qui a dirigé un essai de vaccin J&J à l’Université de Chicago Medicine, a déclaré qu’il avait déjà des patients qui ne voulaient pas le vaccin J&J et a déclaré que la nouvelle leur apporterait des preuves supplémentaires pour dire: « Voir , Je te l’ai dit. »

« Je soupçonne que le déploiement et l’adoption du vaccin ralentiront, il y aura une migration loin du vaccin J&J, même si les CDC et la FDA concluent qu’il n’y a pas de relation de cause à effet », a-t-il déclaré. « Et, à mesure que le port du masque diminue, nous pourrions commencer à voir plus de cas, comme nous en avons au Michigan, apparaître ailleurs. »

Le Dr Scott Gottlieb, qui siège au conseil d’administration de Pfizer, a prédit que cette décision «alimentera néanmoins l’hésitation» de certaines personnes à se faire vacciner contre Covid.

«Même s’il n’y a pas de relation causale, même si c’est extrêmement rare, je pense que nous allons voir toute cette conversation s’enflammer maintenant sur les réseaux sociaux», a-t-il déclaré à CNBC dans une interview.

Le Dr Purvi Parikh, spécialiste de l’allergie aux maladies infectieuses et de l’immunologie à NYU Langone Health, a qualifié mardi l’avertissement de la FDA de « arme à double tranchant », affirmant que cela ajoutera probablement des inquiétudes aux Américains déjà hésitants. Elle a également dit qu’elle avait déjà reçu des «appels paniqués» de ses propres patients au sujet du vaccin J&J.

« Mais si quelque chose, encore une fois, je tiens à répéter: cela ne fait que me donner plus confiance en notre système parce que ces freins et contrepoids de sécurité fonctionnent. Donc j’espère que cela donne à certaines personnes la tranquillité d’esprit », a-t-elle ajouté sur « Squawk on the Street. » « Encore une fois, juste pour regarder la situation dans son ensemble, les avantages l’emportent encore largement sur les risques de cette vaccination. »

Le Dr Archana Chatterjee, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et membre du comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes de la FDA, a fait écho à la remarque de Parikh. Elle a ajouté qu’il n’y avait rien d ‘ »inhabituel » dans la façon dont les régulateurs américains de la santé traitaient la question.

«C’est une procédure normale qui se produit», dit-elle.

« Mais de toute évidence, chaque fois que des événements indésirables graves sont signalés au sujet d’un vaccin qui soulève des inquiétudes dans l’esprit du public », a-t-elle ajouté. «Lorsque vous parlez de confiance en matière de vaccination ou d’hésitation à l’égard des vaccins, cela pourrait-il avoir un impact? C’est certainement possible.

Le Dr Paul Offit, un autre membre du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes, a déclaré qu’il espère que les Américains réfléchissent «rationnellement» à la question, ajoutant que les cas de caillots sanguins semblent extrêmement rares. Il a noté que convaincre les gens dans les communautés difficiles à atteindre pourrait être un défi.

« Il devrait être rassurant pour les gens que les responsables continuent de regarder [at the vaccine,] même pour des effets secondaires rares », a-t-il déclaré.

Kevin Stankiewicz de CNBC a contribué à cet article.