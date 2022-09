Douze personnes sur des civières, dont un patient victime d’un accident vasculaire cérébral avec une hémorragie cérébrale et un patient traumatisé transporté par hélicoptère, étaient alignées dans le hall d’entrée du plus grand service d’urgence du Manitoba dimanche soir parce qu’il n’y avait pas de lits disponibles à l’intérieur, a déclaré un médecin de l’hôpital.

Une pénurie de capacité de traitement au Centre des sciences de la santé a forcé les patients suffisamment malades pour nécessiter une hospitalisation à attendre jusqu’à 170 heures – plus d’une semaine – dans le service des urgences pour qu’un lit s’ouvre ailleurs dans l’hôpital, a déclaré le médecin.

Ceci, à son tour, a obligé même les patients gravement blessés à attendre des heures le dimanche soir dans le passage étroit et incliné entre la zone de dépôt des ambulances des urgences du HSC et le bureau de triage à l’intérieur de la salle d’attente.

“Il y avait une dame âgée qui a eu un accident vasculaire cérébral hémorragique avec du sang dans le cerveau, qui a attendu dans le couloir des EMS pendant des heures. Il y avait un homme âgé qui est tombé et s’est fracturé la hanche, qui a attendu dans le couloir des EMS pendant des heures. Il y avait un femme avec un traumatisme facial qui a été amenée par STARS, qui a attendu dans le couloir des EMS pendant des heures », a déclaré le médecin, que CBC News ne nomme pas parce que le médecin craint des représailles pour avoir parlé.

“La norme de soins que nous sommes en mesure de fournir aux patients n’est pas ce à quoi je m’attendrais et approche d’un niveau de danger et ce week-end, je pense, s’est transformé en effondrement.”

Il y a eu de nombreuses fois au cours des derniers mois où les patients et le personnel des trois services d’urgence de Winnipeg – HSC, Saint-Boniface et Grace – ont décrit des heures d’attente pour que les patients arrivent à l’urgence et des jours d’attente pour les patients déjà allongés dans des lits d’urgence pour être admis à l’hôpital.

Dimanche soir, il n’y avait pas de lits disponibles pour que les patients soient vus et traités en urgence, a déclaré le médecin du HSC, qui a décrit une grave pénurie d’infirmières disponibles pour soigner les patients ailleurs dans l’hôpital.

“C’est en partie le manque de lits de médecine. C’était aussi un manque de lits de chirurgie et de lits de traumatologie. Il y avait des patients qui attendaient des lits depuis plus de 170 heures”, a déclaré le médecin.

Le médecin a déclaré que le service des urgences du HSC avait besoin d’un déploiement d’urgence d’infirmières d’ailleurs dans le système hospitalier pour s’occuper des patients dans les lits de médecine et de chirurgie.

“Je comprends que tout le système est mis à rude épreuve, mais pour le moment, le service des urgences du Centre des sciences de la santé n’a aucune capacité à traiter les patients”, a déclaré le médecin.

Deux autres médecins ont confirmé qu’il n’y avait pas de lits au service des urgences du HSC dimanche soir.

Les médecins de Grace et de Saint-Boniface ont déclaré que même si la situation des patients n’était pas aussi grave dans leurs services d’urgence, il restait une pénurie de capacité pour traiter les patients.

Santé commune du Manitoba a confirmé que la situation au HSC était la plus grave dimanche. L’agence provinciale a déclaré que si le HSC “a vu une demande importante” au cours du week-end, il a imputé l’accumulation de patients à un nombre inhabituel de personnes extrêmement malades ou blessées cherchant des soins médicaux.

“La demande de ces patients aux besoins élevés dépassait les niveaux observés aux urgences ces derniers mois, avec plus d’un cas de plusieurs patients arrivant simultanément qui nécessitaient des soins dans une salle de réanimation”, a déclaré le porte-parole Kevin Engstrom dans un communiqué.

“En conséquence, il y a eu des périodes pendant le week-end où il y avait plus de patients recevant simultanément ce niveau de soins que d’habitude.”

Engstrom a décrit dimanche le nombre total de patients au HSC comme “pas sans précédent”, même si le nombre de patients graves était inhabituel.

Le médecin du HSC a déclaré n’avoir jamais vu une telle situation.

“Chaque médecin à qui j’ai parlé et chaque infirmière à qui j’ai parlé ce week-end ont cru que c’était sans précédent. Je dirais qu’il est difficile de discuter avec un couloir EMS qui est plein, et je veux dire physiquement plein”, a déclaré le médecin.

“Il est difficile de discuter avec la médecine de couloir au service des urgences.”