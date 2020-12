Les autorités allemandes ont déclaré avoir détecté un cas de variante du coronavirus britannique qui remonte à novembre.

C’est le premier cas de ce que les responsables ont déclaré être une version plus transmissible du virus en Basse-Saxe, ont déclaré des responsables de l’État du nord-ouest de l’Allemagne.

La faculté de médecine de Hanovre (MHH) a séquencé rétrospectivement le génome viral d’une infection à partir de novembre.

La nouvelle version mutée du virus a été trouvée dans des échantillons d’un patient âgé maintenant décédé et de sa femme prélevés les 27 et 30 novembre, dans l’État fédéral de Basse-Saxe. dit dans un communiqué de presse. La conclusion a ensuite été confirmée par l’hôpital de la Charité de Berlin.

« La fille du patient était en Angleterre à la mi-novembre et y était très probablement infectée par le virus », ont déclaré des responsables dans un communiqué.

L’Institut allemand Robert Koch a déclaré qu’il n’était pas surprenant de trouver la variante britannique en Allemagne, selon le communiqué.

Ce ne sont pas les premières personnes en Allemagne à avoir cette version du COVID-19.

Un expert du Royaume-Uni avait déclaré la semaine dernière que la nouvelle variante du coronavirus était probablement déjà dans la plupart sinon tous les pays européens.

Neil Ferguson, directeur du MRC Center for Global Infectious Disease Analysis à l’Imperial College de Londres, a déclaré que des experts en recensant dix cas dans un pays aussi petit que le Danemark avec un taux d’infection relativement faible «suggéreraient … que ce virus a été introduit dans la grande majorité sinon la totalité des pays européens à l’heure actuelle. «

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé pour la première fois qu’il y avait une nouvelle variante du coronavirus à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre le 14 décembre à la Chambre des communes.

Les responsables ont déclaré plus tard qu’ils pensaient qu’il était plus transmissible et responsable d’une augmentation rapide des infections dans le sud-est de l’Angleterre.

Plusieurs pays européens, dont l’Espagne, la France et l’Allemagne, ont imposé des restrictions de voyage strictes aux personnes venant du Royaume-Uni, annulant les vols et fermant les frontières dans un mouvement radical pour contenir la propagation du virus.

Les camions ont rapidement été bloqués au port de Douvres et empêchés d’entrer dans l’UE, jusqu’à ce que la France rouvre partiellement la frontière à certains voyageurs avec un test COVID-19 négatif.

La commissaire européenne aux transports, Adina Valean, a condamné cette décision en invoquant des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les supermarchés britanniques avaient déclaré qu’ils pourraient avoir des pénuries rapidement en raison de la fermeture des frontières.

Certains au Royaume-Uni ont demandé si le pays était injustement pénalisé pour avoir partagé des informations, étant donné qu’il effectue plus de séquençage génomique que d’autres pays.

« Il est juste de dire que les pays qui ont une science plus approfondie, plus rigoureuse et qui sont très ouverts et transparents s’exposent évidemment à des informations importantes mises à la disposition des autres », a déclaré le professeur Peter Horby, président du New and Emerging Respiratory Virus du Royaume-Uni. Groupe consultatif sur les menaces (NERVTAG).

Des collègues européens, a ajouté Horby, avaient déclaré vouloir reproduire ce qui se fait au Royaume-Uni.