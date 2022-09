Des patients COVID désespérés depuis longtemps se tournent vers des thérapies alternatives non éprouvées

McNulty a commencé à se connecter avec d’autres patients atteints de longue COVID par le biais d’un groupe de soutien qu’elle a créé fin 2020 sur l’application de médias sociaux Clubhouse. Ils ont échangé des idées et des histoires sur ce qui s’était aidé l’un l’autre, ce qui l’a amenée à essayer, au cours de l’année suivante, un régime à base de plantes, la médecine chinoise et des suppléments de vitamine C, entre autres traitements.

Au cours des mois suivants, McNulty a vu une gamme de spécialistes, y compris des neurologues, des pneumologues et des cardiologues. Elle a suivi des mois de physiothérapie et d’inhalothérapie pour l’aider à retrouver sa force et sa fonction pulmonaire. Alors que de nombreux médecins qu’elle a vus étaient sympathiques à ce qu’elle traversait, tous ne l’étaient pas.

Elle a également agi sur des rapports non scientifiques qu’elle a trouvés en ligne et a fait ses propres recherches, ce qui l’a amenée à découvrir des affirmations selon lesquelles certains patients asthmatiques souffrant de toux chronique répondaient bien à l’halothérapie ou à la thérapie au sel sec, au cours de laquelle les patients inhalaient des microparticules de sel dans leurs poumons. pour réduire l’inflammation, élargir les voies respiratoires et fluidifier le mucus. Elle pratique cette procédure dans une clinique près de chez elle depuis plus d’un an et lui attribue une aide contre sa toux chronique, d’autant plus qu’elle se remet de son deuxième épisode de COVID-19.

Ce n’est pas bon marché – une seule séance d’une demi-heure peut coûter jusqu’à 50 $ et n’est pas couverte par une assurance. Il y a aussi pas de bonnes recherches pour suggérer qu’il peut aider avec de longs COVIDselon la clinique de Cleveland.