Des patients atteints de la maladie de Parkinson recevront une greffe de bactéries intestinales, une première clinique au Japon

22 octobre 2024

TOKYO – Les bactéries intestinales de personnes en bonne santé vont être transplantées pour la première fois au Japon dans le gros intestin de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, dans le cadre d’un essai clinique dirigé par un professeur de l’Université Juntendo.

L’équipe à l’origine de l’essai prévoit de commencer les transplantations dès la fin de cette année.

Selon les rapports, les médicaments pour traiter la maladie de Parkinson peuvent être plus ou moins efficaces en fonction du microbiome intestinal. L’équipe espère faire la lumière sur la maladie et améliorer l’efficacité des traitements.

La maladie de Parkinson est une maladie incurable causée par une réduction des cellules nerveuses qui libèrent de la dopamine, un neurotransmetteur qui envoie des signaux à l’intérieur du cerveau. Les symptômes de la maladie comprennent des tremblements et des troubles de l’équilibre.

Actuellement, les personnes atteintes de la maladie peuvent prendre un médicament qui se transforme en dopamine dans le cerveau, mais son efficacité diffère selon le patient. L’efficacité diminue également lorsque le médicament est pris pendant une longue période.

L’équipe, dirigée par le professeur Nobutaka Hattori de l’Université Juntendo, expert en neurologie, s’est concentrée sur la tendance des personnes atteintes de la maladie de Parkinson à avoir une flore intestinale moins diversifiée que celle des personnes en bonne santé.

L’équipe a débuté l’étude clinique en septembre et sélectionne actuellement 30 patients âgés de 40 à 75 ans qui se trouvent à un stade de la maladie où leurs symptômes s’aggravent.

Selon le plan de recherche, les patients verront leur microbiome intestinal réinitialisé avec des médicaments antibactériens, et des solutions liquides de bactéries intestinales extraites des selles de personnes en bonne santé seront transplantées chez les patients à l’aide d’un coloscope.

Les patients continueront à prendre leurs médicaments et l’effet sur leur mobilité sera examiné environ huit semaines plus tard.

On estime qu’il y a environ 290 000 personnes atteintes de la maladie de Parkinson au Japon, et nombre d’entre elles ont développé la maladie entre 50 et 65 ans.

Les chercheurs médicaux pensent que la maladie est causée par une accumulation de protéines anormales dans les cellules nerveuses, mais le mécanisme exact par lequel cela se produit est inconnu.

« Il existe une réelle possibilité que des modifications du microbiome intestinal aident à traiter la maladie de Parkinson », a déclaré le professeur Ryosuke Takahashi de l’université de Kyoto, expert en neurologie. « J’espère également qu’ils aideront à élucider le mécanisme à l’origine de la maladie. »