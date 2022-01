Des patients atteints de cancer poursuivent une entreprise derrière les radiations de Fukushima

Les plaignants affirment avoir développé un cancer de la thyroïde en raison des radiations qui se sont infiltrées de la centrale électrique japonaise après la catastrophe de 2011

Six personnes étaient des enfants vivant près de la centrale nucléaire de Fukushima au moment de la catastrophe de 2011, lorsque l’installation a été gravement endommagée par un tremblement de terre et un tsunami qui a suivi.

Les plaignants ont depuis développé un cancer de la thyroïde, blâmant les radiations qui se sont infiltrées de la centrale électrique pour leur état.

« Certains plaignants ont eu des difficultés à accéder à l’enseignement supérieur et à trouver un emploi, et ont même renoncé à leurs rêves d’avenir », l’avocat en chef du groupe, Kenichi Ido, a déclaré à l’AFP.

Les plaignants, aujourd’hui âgés de 17 à 27 ans, demandent réparation à l’opérateur de Fukushima, la Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO). Ils exigent que l’entreprise paie un total de 616 millions de yens (5,4 millions de dollars). Les plaignants ont subi des préjugés contre les patients atteints d’un cancer de la thyroïde, la maladie affectant fortement leur vie, a déclaré l’un des membres du groupe – identifié uniquement comme une femme dans la vingtaine.

« J’ai décidé de me manifester et de dire la vérité dans l’espoir d’améliorer la situation de près de 300 autres personnes souffrant également comme nous », elle a déclaré.

Lire la suite Tokyo doit s’arrêter et écouter le monde, dit Pékin, alors que le Premier ministre japonais affirme que le rejet des eaux usées de Fukushima dans l’océan ne peut pas attendre

Le procès est devenu le premier recours collectif contre TEPCO pour des problèmes de santé prétendument liés à la catastrophe de Fukushima. L’établissement d’un lien solide entre le cancer de la thyroïde et l’effondrement est susceptible de devenir un point central de l’affaire, car aucune relation entre les cas de cancer et la catastrophe n’a été reconnue par une équipe d’experts précédemment mise en place par le gouvernement régional. Dans le même temps, l’exposition aux rayonnements est un facteur de risque bien établi pour le développement de ce type de cancer.

Plus de 290 personnes qui vivaient dans la région au moment de l’effondrement ont été diagnostiquées ou sont soupçonnées d’avoir un cancer de la thyroïde. Quelque 266 d’entre eux ont été retrouvés lors d’une enquête provinciale sur la santé des personnes âgées de 18 ans et moins au moment de la catastrophe, qui a touché quelque 380 000 habitants.

L’équipe juridique du plaignant fait valoir que ces taux – 77 pour 100 000 – sont nettement plus élevés que les habituels un à deux cas pour un million de personnes. Les autorités régionales et les experts ont cependant imputé ces taux inhabituels à un dépistage excessif et à un surdiagnostic.

La centrale électrique de Fukushima a été paralysée à la suite du tremblement de terre de Tohoku de magnitude 9,0 en 2011 et d’un tsunami dévastateur qui a suivi. La centrale a subi une fusion majeure, qui est devenue la pire catastrophe nucléaire depuis l’incident de Tchernobyl en 1986. La catastrophe a entraîné un ordre d’évacuation des villes et villages voisins, qui a été progressivement levé au cours des dernières années. La dernière colonie abandonnée – la ville de Futaba située à proximité immédiate de l’usine endommagée – devrait accueillir des résidents désireux de revenir plus tard cette année.