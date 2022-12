Des passeurs malveillants soudent des bateaux douteux pour y entasser encore plus de migrants désespérés

Des passeurs cupides soudent ensemble des bateaux douteux pour y entasser encore plus de migrants.

La révélation est survenue alors que 884 demandeurs d’asile stupéfiants ont traversé la dangereuse Manche mardi alors que l’hiver s’installe.

Les passeurs soudent des bateaux ensemble pour faire passer encore plus de migrants à travers la Manche Crédit : Reuters

Le député conservateur Paul Bristow a appelé Rishi Sunak à organiser une réunion de hauts fonctionnaires pour faire face à la “crise nationale” Crédit : PA : Association de la presse

Les traversées ont dépassé les 43 000 cette année pour la première fois, car les chiffres ne montrent aucun signe de ralentissement, malgré le temps glacial.

Le nombre moyen de personnes par bateau a augmenté à mesure que les passeurs achètent des navires plus gros et essaient d’en tirer plus.

Un engin cette semaine a été repéré avec 60 à bord.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Nous avons vu des bateaux plus gros au cours de l’année écoulée – et nous avons même eu des rapports faisant état de deux bateaux soudés ensemble à certains moments.”

Aux Communes hier, le député conservateur Paul Bristow a appelé le Premier ministre Rishi Sunak à organiser une réunion de haut niveau des représentants du gouvernement pour faire face à «l’urgence nationale».

M. Sunak a répondu: «Nous ferons tout ce qu’il faut pour réduire le nombre de passages à niveau et prendrons tous les nouveaux pouvoirs dont nous aurons besoin.

“Il s’agit fondamentalement de notre souveraineté et du bon contrôle de nos frontières.”

Pendant ce temps, de nouvelles statistiques montrent que 80% des migrants de la Manche sont toujours dans les limbes juridiques de l’asile en attendant une décision sur leur cas.