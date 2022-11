Des passeurs lancent des voyages de service premium de 11 000 £ pour que les migrants puissent entrer en Grande-Bretagne

Les passeurs de PEOPLE ont lancé des voyages de service premium pour que les migrants entrent en Grande-Bretagne – promettant qu’ils sauteront un séjour dans des centres de traitement infernaux.

Les trafiquants albanais proposent désormais un forfait de 11 000 £ par personne qui comprend un trajet en hors-bord de 40 minutes depuis la Belgique sans risque d’être incarcéré à l’arrivée.

Le forfait de 11 000 £ par personne comprend un trajet en hors-bord de 40 minutes Crédit : Reuters

Le programme promet aux avocats des immigrants d’éviter la déportation accélérée et les camps

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a qualifié ces événements récents d'”invasion”. Crédit : Alamy

Ils promettent également l’accès à des avocats qui les aideront à éviter les camps ou la déportation accélérée.

Une source en contact avec les gangs a déclaré au Sun : « La principale préoccupation des migrants est maintenant de se retrouver parqués dans des camps terribles et de ne pas pouvoir partir.

“Mais les gangs offrent maintenant un service premium qui, selon eux, évite cela – et certaines personnes sont prêtes à en payer le prix.”

Les trafiquants facturent généralement entre 3 500 et 5 000 £ pour transporter les Albanais à travers la Manche – où les agents des forces frontalières en attente les conduisent vers des centres de traitement.

Mais le service premium est une réponse à l’inquiétude croissante suscitée par les rapports faisant état de conditions épouvantables dans les camps surpeuplés tels que Manston à Ramsgate, dans le Kent.

Ils veulent aussi encaisser avant que l’hiver ne s’installe et ne rende la traversée de la Manche encore plus dangereuse. Une annonce sur TikTok dit: «Voyage en hors-bord depuis la Belgique pendant 40 minutes jusqu’au Royaume-Uni. Le meilleur prix demain et après-demain.

« Ne mettez pas votre vie en danger sur le bateau. Nous sécurisons la traversée en toute sécurité, pour ne pas rester un jour dans le camp.

Un enquêteur du Sun a envoyé un message à l’un des gangs pour demander des détails et on lui a dit : « Vous n’allez pas dans un centre de détention. Trajet d’une heure. Prix ​​11 000 £ par personne.

Lorsqu’on lui a demandé si les gens avaient déjà emprunté l’itinéraire, le trafiquant a répondu : « 100 %. Jeudi et vendredi de la semaine dernière, nous avons envoyé des gens.

Une autre annonce TikTok proposait une traversée d’un pays de l’UE vers le Royaume-Uni, avec passeport biométrique et escorte, pour 15 000 £.

Le commerce lucratif est facilité car les Albanais sont autorisés à rester sans visa jusqu’à 90 jours dans n’importe quel pays de l’UE de l’espace Schengen, comme la Belgique.

Le flux de migrants signifie qu’un nombre record de 40 000 personnes ont traversé la Manche dans de petits bateaux jusqu’à présent cette année.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, l’a qualifiée d'”invasion”.