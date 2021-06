Des passeurs embarquent plus de migrants sur des bateaux pneumatiques de style militaire pour pallier la pénurie de canots

Les passeurs embarquent davantage de migrants sur des bateaux pneumatiques de style militaire pour pallier la pénurie de petits canots.

Les escrocs entasse des dizaines sur les plus gros navires de 10 mètres pour amasser plus d’argent.

Un groupe de migrants traversant la Manche en annexe Crédit : PA

Les initiés du ministère de l’Intérieur affirment que l’utilisation de bateaux plus gros explique pourquoi le nombre d’arrivées cette année a grimpé en flèche alors même que les traversées illégales de la Manche restent stables. Environ quatre bateaux font le voyage perfide chaque jour avec des passagers facturés jusqu’à 5 000 £.

Un nombre record de migrants devrait traverser la Manche cette année, le total à ce jour étant déjà bien supérieur à 5 000.

L’année dernière, 8 000 ont effectué la traversée dangereuse.

Un initié du ministère de l’Intérieur a déclaré au Sun : « Les magasins près de la côte française ont cessé de vendre des canots pneumatiques plus petits, mais les contrebandiers sont allés plus loin à l’intérieur des terres pour les obtenir.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a lancé une répression contre les passages illégaux Crédit : Reuters

« Et au lieu d’embarcations de plaisance plus petites, elles ont des nervures de style militaire que vous vous attendriez à ce que le SAS utilise. Plutôt que de mettre un paquet de cinq, nous avons vu des cas de plus de 30 personnes entassées. »

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a promis de nouvelles lois pour réprimer les passages illégaux.

Elle a déclaré que les personnes surprises en train d’atterrir sur les plages britanniques pourraient être « renvoyées » dans les 24 heures.