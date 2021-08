Des passeurs déjà condamnés à l’étranger… mais nos tribunaux ne les extraderont PAS

Des dizaines de criminels albanais luttent en Grande-Bretagne contre l’extradition vers l’Europe alors qu’ils y ont déjà été condamnés pour trafic d’êtres humains.

Étonnamment, The Sun a découvert dimanche que certains avaient été autorisés à sortir de prison sous caution ici – même s’ils ont été reconnus coupables et condamnés à de longues peines à l’étranger.

Des dizaines de contrebandiers albanais ont été autorisés à sortir de prison sous caution ici – même s’ils ont été reconnus coupables et condamnés à de longues peines à l’étranger Crédit : Le Soleil

Parmi les affaires traitées par les juges de paix de Westminster figure celle de l’Albanais Alket Dauti, 35 ans

Les critiques ont fustigé la lenteur du processus juridique du Royaume-Uni, ce qui frustre les polices française et belge qui souhaitent leur retour – en même temps que notre gouvernement se plaint du manque d’action de ces pays pour arrêter les migrants transmanche.

Cela survient alors que les chiffres choquants de la semaine dernière ont révélé que plus de 9 000 migrants étaient arrivés en Grande-Bretagne cette année – déjà plus qu’en 2021.

Bien que la majorité d’entre eux soient arrivés dans des bateaux, il y en a encore des centaines qui se faufilent dans des camions et des camionnettes, les trafiquants albanais contrôlant fermement le marché.

Ils facturent jusqu’à 20 000 £ chacun pour faire entrer clandestinement des personnes dans le pays et font ouvertement la publicité de leurs services sur TikTok, Facebook et d’autres sites de médias sociaux.

Une recherche dans les audiences d’extradition devant le tribunal d’instance de Westminster à Londres révèle que des dizaines d’Albanais attendent d’être renvoyés vers la France, la Belgique et l’Allemagne pour être jugés pour trafic de personnes ou y retourner pour y purger des peines de prison.

Beaucoup d’entre eux utilisent le processus d’appel notoirement lent de la Haute Cour pour lutter contre leur renvoi, se moquant du système judiciaire.

Ils devraient être mis dans le premier avion et ramenés d’où ils viennent. Le député conservateur Peter Bone

Le député conservateur Peter Bone a déclaré : Ces gens sont mauvais et n’ont pas le droit d’être dans ce pays. Ils devraient être mis dans le premier avion et ramenés d’où ils viennent. Ce sont les pires personnes de notre société et n’ont aucun respect pour les personnes qu’ils font entrer dans le pays. »

Une source a déclaré: «C’est vraiment assez riche. Nous demandons aux Français de durcir le trafic d’êtres humains et lorsqu’ils obtiennent un résultat et qu’il s’agit d’un criminel dans ce pays, ils utilisent simplement notre système judiciaire pour lutter contre l’extradition. C’est très frustrant.

Parmi les affaires traitées par les juges de paix de Westminster figure celle de l’Albanais Alket Dauti, 35 ans.

Il a été détenu par la police du Met en 2018 avec ses cousins ​​Kujdesi Dauti, 36 ans, et Sabah Zaka, 37 ans, à la demande des autorités belges.

Tous trois ont été reconnus coupables de trafic de migrants vers la Grande-Bretagne via des camions traversant la Belgique.

Alket a écopé de 12 ans, mais a combattu l’extradition pendant deux ans avant d’être renvoyé dans une prison belge. Kujdesi, de Romford, Essex, et Zaka, de Bromley, dans le sud-est de Londres, ont écopé de huit ans chacun, mais se battent contre l’extradition depuis.

Nous continuerons d’aider d’autres États à traduire des personnes en justice. Le siège social

Incroyablement, les deux hommes sont actuellement en liberté sous caution et Kujdesi a même reçu une aide juridique britannique.

Une source du parquet belge a déclaré : « C’est fou. Ces hommes ont été reconnus coupables et condamnés il y a deux ans et ils ne sont toujours pas derrière les barreaux. Ils exploitent le système judiciaire britannique.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dimanche au Sun: « Nous continuerons d’aider d’autres États à traduire des personnes en justice afin que les personnes ne puissent pas échapper à la loi en franchissant les frontières nationales. »

Des immigrés albanais retrouvés à l’arrière d’une camionnette Crédit : PA

Le député conservateur Peter Bone a déclaré: « Ces gens sont mauvais et n’ont pas le droit d’être dans ce pays » Crédit : PA : Association de la presse

50 OPS EN COURS James Somper La POLICE qui chasse les gangs de passeurs a 50 enquêtes en cours, ont-ils révélé. La National Crime Agency a réaffecté ses ressources pour s’attaquer aux réseaux. Les agents travaillent sous couverture dans le nord de l’Europe alors que l’augmentation des patrouilles de police oblige les gangs de passeurs à s’éloigner de la côte autour de Calais. Des sources policières disent avoir trouvé de nouveaux réseaux où des passeurs expédient des pneumatiques du Royaume-Uni aux Pays-Bas. Andrea Wilson de la NCA a déclaré: « Nous avons environ 50 enquêtes en cours sur des réseaux ou des individus. »