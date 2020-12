Interpol a procédé à plus de 200 arrestations dans le cadre d’une opération internationale visant à faire tomber les réseaux de passeurs criminels et a averti que les trafiquants d’êtres humains exploitent la pandémie de Covid-19.

L’opération d’une semaine, baptisée opération Turquesa II, a vu des responsables de 32 pays effectuer plus de 50 000 contrôles. La répression massive a conduit à l’identification d’environ 3 500 migrants irréguliers et à la détention de plus de 200 personnes liées au trafic de migrants et à la traite des êtres humains.

Le secrétaire général d’Interpol, Juergen Stock, a averti que l’opération «montre comment les groupes du crime organisé continuent de profiter des personnes vulnérables à la recherche d’une vie meilleure, en particulier pendant la pandémie du COVID-19. »

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a aidé l’opération, la directrice exécutive du groupe, Ghada Waly, déclarant que son succès reflétait l’importance du travail d’équipe entre les différentes agences.

Plus tôt en décembre, Interpol avait averti que les criminels prévoyaient de «Infiltrer ou perturber les chaînes d’approvisionnement» lors de la distribution des vaccins Covid-19.

«Il est essentiel que les forces de l’ordre soient aussi préparées que possible à ce qui sera une attaque de tous les types d’activités criminelles liées au vaccin Covid-19, c’est pourquoi Interpol a émis cet avertissement mondial».Stock ajouté à l’époque.

La Russie et le Royaume-Uni ont récemment commencé la vaccination contre le coronavirus mortel, en utilisant respectivement les jabs Sputnik-V et Pfizer / BioNtech.

