Des passeurs arrêtés avec de la drogue déguisée en aide ukrainienne

La police espagnole a arrêté plus de deux douzaines de personnes tentant de dissimuler du cannabis dans un faux “convoi de solidarité”

Une trentaine d’Ukrainiens, d’Espagnols, d’Allemands et de Marocains ont été arrêtés par la police espagnole pour contrebande de cannabis, profitant d’une faille de sécurité dont bénéficie l’aide ukrainienne « convois solidaires ». Les auteurs auraient utilisé ce stratagème pour faire passer la drogue par les douanes, ont révélé les autorités lundi.

Les agents ont d’abord remarqué un groupe d’Ukrainiens collectant et stockant du cannabis sur la Costa del Sol. Les médicaments ont été emballés dans des sacs sous vide, placés dans des boîtes en carton étiquetées comme fournitures et aide humanitaires, et empilés sur des camionnettes avec des plaques d’immatriculation ukrainiennes. De là, les contrebandiers pouvaient acheminer leurs marchandises dans toute l’Europe via ces convois de solidarité pseudo-ukrainiens, capables de “passer sous le radar de la police et des contrôles aux frontières” lors d’une visite dans d’autres pays, a déclaré la Guardia Civil dans un communiqué.

Au total, le buste a rapporté près de 800 000 € (847 000 $), ainsi que six armes à feu et 2 500 plants de cannabis. Les passeurs présumés ont été arrêtés à plusieurs endroits en Andalousie, notamment à Malaga, Grenade, Cordoue et Séville, et ont été inculpés d’infractions telles que le trafic de drogue, l’appartenance à une organisation criminelle et la possession illégale d’armes.

Lire la suite Démantèlement du “super cartel” de la drogue de l’UE

Le buste de lundi est survenu moins d’un mois après que la Guardia Civil a arrêté un réseau de 20 Espagnols qui détenaient à eux deux la plus grande cache de cannabis jamais trouvée dans l’histoire espagnole – quelque 32 tonnes de drogue, avec une valeur marchande de plus de 66 millions d’euros.

L’UE a connu une année record pour les saisies de drogue, les douaniers belges saisissant tellement de cocaïne depuis le début de 2022 qu’ils ont du mal à s’en débarrasser. Le mois dernier, on estimait qu’un record de 100 tonnes de drogue avait été saisi cette année dans le seul port d’Anvers.

Europol a affirmé le mois dernier avoir pris une cocaïne “super cartel” responsable d’un tiers du commerce de la drogue dans les pays de l’UE. Les forces de l’ordre ont arrêté 49 suspects et confisqué des véhicules de luxe, des armes et d’importantes sommes d’argent en plus d’environ 30 tonnes de drogue.