C’est le dernier symbole de statut. Flash-le sur les gens, et vous pouvez avoir accès à des concerts, des arènes sportives ou des tables de restaurant interdites depuis longtemps. Un jour, cela peut même vous aider à traverser une frontière sans avoir à vous mettre en quarantaine.

La nouvelle carte de platine de l’ère Covid est le certificat de vaccin. C’est un document qui existe depuis plus de deux siècles, mais il a rarement promis de détenir autant de pouvoir sur la culture et le commerce. De nombreuses versions de ces certificats ont désormais une touche numérique.

«Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu une pandémie qui a eu un impact si profond sur toutes les facettes de la société, puis sur un vaccin», a déclaré Carmel Shachar, directeur exécutif du Petrie-Flom Center for Health Law Policy, Biotechnology and Bioethics. à la Harvard Law School. «Il n’y a pas de précédent depuis 1918, et nous n’avions certainement pas de smartphone en 1918.»