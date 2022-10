Des passants interviennent et sauvent une personne d’un véhicule en feu après un accident à Harvard – Shaw Local

Des passants ont secouru une personne impliquée dans un violent accident impliquant deux véhicules dimanche matin près de Harvard, qui a conduit les deux conducteurs à être transportés à l’hôpital avec des blessures graves, ont indiqué des responsables.

L’accident, qui s’est produit le long de la route 14 à Harvard non constituée en société, a entraîné la fermeture de la route dans les deux sens pendant près de cinq heures, a déclaré le porte-parole du district de protection contre les incendies de Harvard, Alex Vucha.

Les responsables du district sont intervenus sur les lieux dimanche à 11 h 20 après que de nombreux appels au 911 ont été passés au sujet d’un véhicule renversé et en feu avec le conducteur toujours à l’intérieur, a déclaré Vucha. Il a été rapporté que des passants ont sauvé le conducteur du véhicule en feu avant l’arrivée des pompiers.

Alors que les responsables éteignaient le feu du véhicule, ils travaillaient pour extraire l’autre lecteur de leur véhicule, et l’ont fait en environ 20 minutes, a déclaré Vucha.

Ce conducteur a été transporté par avion à l’hôpital Javon Bea – Riverside à Rockford avec des blessures graves mettant sa vie en danger, a déclaré Vucha. Le conducteur du véhicule qui était en feu a été emmené dans un hélicoptère séparé au centre médical OSF Saint Anthony à Rockford avec des blessures graves.

Les deux conducteurs étaient les seuls à bord de leurs véhicules, a déclaré Vucha.

Le bureau du shérif du comté de McHenry enquête sur l’accident, a déclaré Vucha.

En plus de Harvard, des ambulances de Woodstock et d’Hébron ont également été envoyées, ainsi qu’un moteur et un appel d’offres du service d’incendie et de sauvetage de Walworth du Wisconsin, a déclaré Vucha.