Des passants héroïques dans un ascenseur de Berlin pour sauver un homme coincé et légèrement blessé

Un jeune homme coincé sous un bus à Berlin a survécu avec des blessures mineures après que 40 personnes ont uni leurs forces pour soulever le véhicule dans ce que la police a décrit comme un effort de sauvetage héroïque.

Le jeune homme de 18 ans a été coincé par un pneu de l’essieu arrière lorsqu’il est tombé alors qu’il courait pour rattraper le bus alors que celui-ci s’éloignait d’un arrêt lundi après-midi, ont indiqué les autorités.

Le chauffeur du bus s’est immédiatement arrêté et, avec l’aide d’une quarantaine de personnes, dont des passagers et des passants, a réussi à soulever le côté droit du bus suffisamment haut pour dégager l’homme, selon la police.

« C’était le chaos », a déclaré Frank Kurze, l’un des sauveteurs volontaires, à la chaîne d’information allemande n-tv. « J’ai vu les hommes essayer de soulever le bus, et il était clair pour moi que je devais aussi aider à soulever le bus et essayer de tirer le jeune homme par en dessous. »

Des chirurgiens et des infirmières d’un centre médical proche de l’arrêt de bus du quartier de Spandau à Berlin se sont rendus sur place pour prodiguer les premiers soins.

« Nous étions au travail lorsque nous avons entendu des cris, et notre patron a regardé par la fenêtre et a vu ce qui s’était passé, et a dit ‘Prenez la trousse du médecin et courez' », a déclaré Michelle Rueckborn, l’une des infirmières qui ont répondu.

L’homme a subi des égratignures, des contusions et une blessure au bras, a indiqué la police.

« Il était réactif mais très perplexe et ne savait pas ce qui se passait », a déclaré Sandra Grunwald, une autre infirmière.

Le blessé a été transporté à l’hôpital, où il a été opéré. N-tv a rapporté qu’il avait été libéré, mais la police berlinoise a déclaré ne pas disposer d’autres informations sur son état.

La police berlinoise enquêtait sur la manière dont il s’était retrouvé sous le bus. Ils se sont dits impressionnés par l’action collective de sauvetage et ont salué les personnes qui ont participé comme des « héros ».

« Merci Spandau, merci Berlin », a écrit la police sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Grunwald, l’une des infirmières, a déclaré à N-Tv que l’inquiétude partagée par tant de personnes lui avait donné un bon sentiment.

« Je pense que c’est bien qu’on puisse encore plus ou moins faire confiance à la société », a-t-elle déclaré.