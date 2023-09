Des Passages aux Prétendants : un guide complet des animations de cette semaine

Sortir: Cinéma

Passages

Dehors maintenant

Faisant face à une vague de controverse sexy après avoir été classé NC-17 aux États-Unis, ce triangle amoureux bisexuel d’Ira Sachs ne concerne pas seulement les scènes de sexe – il se vante également des performances stellaires de trois des meilleurs acteurs actuellement. en activité : Adèle Exarchopoulos, Ben Whishaw et Franz Rogowski.

L’égaliseur 3

Dehors maintenant

Dans ce troisième chapitre de la saga Equalizer du réalisateur Antoine Fuqua, Robert McCall, justicier à la retraite des Marines américains de Denzel Washington, tente de vivre une vie tranquille dans la belle Italie du sud – mais heureusement, il y trouve de nombreux crimes organisés pour lui permettre d’égaliser à sa guise.

Araignée

Dehors maintenant

Une nuit, le petit Peter est réveillé par des coups dans le mur de sa chambre. Ses parents lui disent qu’il doit imaginer des choses, mais il discute bientôt régulièrement avec « Sarah », qui prétend être une petite fille que la mère et le père de Peter ont assassinés. Premier thriller d’horreur de Samuel Bodin.

Klokkenluider

Dehors maintenant

L’acteur Neil Maskell (Utopia, Bull) fait ses débuts en tant que réalisateur sombre et comique avec l’histoire d’un lanceur d’alerte du gouvernement, de sa femme et de deux tueurs à gages. Tom Burke (The Wonder, Strike) se démarque particulièrement en tant qu’assassin. Catherine Bray

Sortir: Concerts

Triple menace… Éclaté. Photographie : Ray Burmiston

Cassé

2 septembre au 10 octobreoctobre; la tournée commence à Plymouth

Les vétérans du pop-punk des années 2000 sont sur le point de sortir Greatest Hits 2.0, avec des versions retravaillées de leurs succès aux côtés des Jonas Brothers, Wheatus et Hanson. Ces derniers les rejoignent également dans cette tournée des arènes à succès. Michael Cragg

Mohawk d’Hudson

Tissu, Londres, 8 septembre

Lorsque le producteur de danse maximaliste écossais et DJ Ross Birchard ne produit pas de bangers ridicules pour d’autres personnes (des clients récents incluent tout le monde, de Christina Aguilera au nouveau groupe de filles de K-pop SG5), il élabore toujours ses propres expériences à indice d’octane élevé (voir Cry Sugar de 2022). album). Attendez-vous à un mélange sauvage de toute sa gamme lors de ce concert unique. MC

Les chevaux de Troie

Royal Albert Hall, Londres, 3 septembre

Ce qui aurait dû être l’un des événements marquants des Proms a été éclipsé par le retrait inopportun de John Eliot Gardiner. Son remplaçant dirigera le Chœur Monteverdi et l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique dans un concert de l’épopée de Berlioz. André Cléments

Corrie Dick

Shrewsbury, 2 septembre ; Londres, le 8 septembre

L’amalgame distinctif de folk celtique, de percussions africaines et de jazz en roue libre du batteur-compositeur Glasgowien Dick franchit une nouvelle étape avec son album plus rock Sun Swells. Des stars du jazz britannique, dont la trompettiste Laura Jurd et le guitariste Rob Luft, sont présentes. John Fordham

Sortir: Art

Béatrice Huntington, La violoncelliste, 1925. Photographie : La Fondation William Syson.

Artistes féminines écossaises

Dovecot Studios, Édimbourg, au 6 janvier

Des artistes contemporains, dont Alberta Whittle, Rachel Maclean et Alison Watt, sont célébrés ici dans le cadre d’une tradition vieille de 250 ans. Cette longue histoire de femmes s’attaquant à l’establishment artistique comprend le modernisme de Wilhelmina Barns-Graham, l’art naturel d’Elizabeth Blackadder et The Cellist de Beatrice Huntington.

D’Arcy Thompson

Pier Arts Centre, Stromness, à 23 Décembre

Le mathématicien écossais Sir D’Arcy Wentworth Thompson a publié son livre On Growth and Form en 1917. Cette analyse mathématique de la façon dont la nature se développe a exercé une immense fascination sur les artistes, notamment Richard Hamilton dont elle a dominé les premiers travaux. Barbara Hepworth, Henry Moore et Naum Gabo partageaient son obsession, révèle cette exposition.

Atlantique noir

Musée Fitzwilliam, Cambridge, 8 Septembre à 7 Janvier

Le musée d’art de l’Université de Cambridge date du début du XIXe siècle. L’un de ses premiers habitués était l’étudiant Charles Darwin. Mais son fondateur Richard FitzWilliam a hérité des richesses de la traite négrière. Le musée explore cette vérité et la relation entre Cambridge et l’esclavage avec des œuvres d’artistes contemporains dont Alberta Whittle et Keith Piper.

Thomas J. Prix

V&A, Londres, au 27 Peut

Ce sculpteur puissant et stimulant joue avec l’échelle et le contexte dans ses statues pour repenser la représentation de la race dans l’art occidental. Ici, ses œuvres sont exposées avec la collection V&A. La sculpture figurative traditionnelle rencontre son égal car il utilise une technique formelle pour représenter des personnes modernes, faisant des choses modernes. Jonathan Jones

Sortir: Scène

Grands espaces… Nest se promènera dans les zones humides d’une réserve naturelle de Leeds. Photographie : Tom Arber

Nid

Parc naturel RSPB de St Aidan, Leeds, 5 au 9 septembre

Ce spectacle théâtral in situ présente plus de 100 artistes et se déroule dans un parc naturel de l’est de Leeds. Le spectacle de promenade serpente à travers des étangs et des sentiers et explore les idées autour de l’identité, de l’existence et de la migration climatique. Miriam Gillinson

Michael McIntyre

5 septembre au 1er juin ; la tournée commence à Bristol

Envie de rompre avec la préoccupation actuelle de la comédie contemporaine concernant le traumatisme et la douleur ? Alors McIntyre est votre homme. De nouveau en tournée après cinq ans d’absence, attendez-vous à ce que le nouveau spectacle Macnificent soit empreint d’une jovialité simple alors que la superstar stand-up tire habilement le foin des petites bizarreries et des plus petits inconvénients de la vie britannique. Rachel Aroesti

Brassic FM

Théâtre Gate, Londres, 4 au 30 septembre

Une lettre d’amour à la culture et à la musique de la classe ouvrière, co-créée par le poète et écrivain Zia Ahmed et le réalisateur Stef O’Driscoll. Cette pièce de théâtre puissante raconte des histoires à travers le prisme d’une station de radio pirate et explore l’impact de la classe sociale et du statut d’immigration sur l’accès à l’emploi. MG

Théâtre de danse américain Alvin Ailey

Sadler’s Wells, Londres, 5 au 16 septembre

Une compagnie qui apporte toujours de la joie, de l’âme et un groupe de danseurs extrêmement polyvalents, à l’aise dans l’équilibre classique, les formes contemporaines et les mouvements influencés par le hip-hop. Ici, il présente quatre programmes, mettant en vedette des œuvres classiques du regretté grand Ailey et des chorégraphies actuelles de Kyle Abraham et Jamar Roberts. Lyndsey Winship

Rester à la maison: Streaming

Hackney Diamonds… Simbiatu Ajikawo et Ashley Walters dans Top Boy. Photographie : Ana Blumenkron/Netflix

Meilleur garçon

Netflix, 7 septembre

Ce portrait nuancé d’un gang de trafiquants de drogue de Hackney est désormais considéré comme l’un des meilleurs drames britanniques du siècle à ce jour. Alors qu’il revient pour une ultime série, la grande question reste toujours en suspens : sera-ce Dushane ou Sully qui sortira vainqueur ?

Le Changelin

Apple TV+, 8 septembre

LaKeith Stanfield mène une horreur fantastique qui donne la chair de poule sur un homme dont la femme fait quelque chose d’impensablement horrible après la naissance de leur premier enfant, avant de disparaître complètement. Basé sur le roman de Victor LaValle de 2017, ce conte de fées inquiétant mélange le surnaturel et des réflexions sur la parentalité et la santé mentale.

Mauvais comportement

BBC Three & iPlayer, 4 septembre, 21h

Les feuilletons australiens sont depuis longtemps appréciés des Britanniques, mais au cours des derniers mois, les comédies et les drames venus d’Australie nous ont également conquis. Dans la foulée de The Twelve et Colin de Accounts vient cette série sur deux femmes hantées par leurs expériences dans un internat exclusif mais spartiate dans la brousse.

Amour & La mort

ITVX, 7 septembre

Vous avez l’impression que le boom des drames policiers est devenu incontrôlable ? Considérez ceci, la deuxième dramatisation du meurtre de 1980 commis par la femme au foyer texane Candy Montgomery en seulement 12 mois, comme une preuve concrète. Pourtant, cette version bénéficie d’un casting incroyable, avec Elizabeth Olsen dans le rôle du tueur et Jesse Plemons dans le rôle du mari de sa victime. Rachel Aroesti

Rester à la maison: Jeux

Regardez le ciel… Starfield. Photographie : Bethesda

Champ d’étoiles

PC, Xbox, sortie mercredi

Probablement le plus gros jeu d’une année pleine de jeux énormes, ce RPG spatial des créateurs de Skyrim crée plus de 1 000 planètes explorables en code.

Sous les vagues

PC, PS4/5, Xbox, disponibles maintenant

Cela ressemble à The Life Aquatic avec Steve Zissou, mais ce jeu d’aventure en haute mer est plus sombre dans son esprit alors que le plongeur Stan fait face au chagrin et à l’isolement sous la mer. Keza MacDonald

Rester à la maison: Albums

Double ennui… Icona Pop Photographie : Lily Lytton

Icona Pop – Club Romantech

Dehors maintenant

Sur leur troisième album, le duo électropop suédois, alias Caroline Hjelt et Aino Jawo, ne s’éloigne pas trop de I Love It, leur hit n°1 au Royaume-Uni en 2012. Shit We Do For Love a un esprit gonzo similaire, tandis que I Want You montre leur amour pour un grand refrain ressemblant à un chant.

Jeff Rosenstock – Hellmode

Dehors maintenant

Le prolifique troubadour punk culte Jeff Rosenstock affirme que ce cinquième album solo représente « le chaos d’être en vie en ce moment ». Le musicalement dynamique mais lyriquement sombre Liked U Better capture certainement une ambiance sombre spécifique, mais l’acoustique et délicatement déployée Healmode fait peut-être allusion à quelque chose proche de l’espoir.

Puma Bleu – Eaux Saintes

Dehors maintenant

Jacob Allen, alias Puma Blue, né à Londres et basé à Atlanta, crée une musique tactile et introspective pour les moments de détente nocturne. Sur le récent single Dream of You, son ton feutré est presque un murmure, tandis que le brumeux O, The Blood! commence petit avant d’atteindre un crescendo relativement audacieux. Un régal du début de l’automne à mesure que les nuits avancent.

Les prétendants – Implacable

Dehors maintenant

Produit par David Wrench (Bat for Lashes, Arlo Parks) et mettant en vedette un arrangement de cordes de Jonny Greenwood sur le plus proche et désolé I Think You About Daily, le 12e album des Pretenders montre un groupe toujours désireux de pousser son son. Le single A Love, quant à lui, les représente à leur meilleur niveau mélodique. MC

Rester à la maison: Nourriture cérébrale

En l’agrandissant… Ronald Young Jr jette un regard personnel sur les problèmes liés au poids. Photographie : –

Du poids pour ça

Podcast

Ronald Young Jr anime cette série remarquablement ouverte et émouvante sur la vie et les perceptions des personnes grosses. S’appuyant sur ses propres problèmes de poids, Young examine tout, des dangers de la culture diététique à l’opportunité.

Onde éternelle

En ligne

La plateforme musicale en libre accès du musicien Mark de Clive-Lowe pourrait bien être l’avenir de la collaboration mondiale pour les artistes. Les musiciens et les producteurs peuvent s’inscrire et contribuer en ligne aux morceaux en cours, et les auditeurs peuvent diffuser les résultats en cours.

Notre forêt marine : nos vies

BBC One, 8 Septembre

Documentaire pointu et axé sur le climat réalisé par le plongeur apnéiste de 74 ans Eric Smith, racontant ses décennies passées à explorer la côte du Sussex et sa récente régénération grâce à une décision historique qui a protégé les fonds marins du chalutage dommageable. Ammar Kalia