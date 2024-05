Des passagers noirs poursuivent une compagnie aérienne pour plainte concernant une odeur corporelle — RT World News

Huit hommes ont été expulsés d’un vol en raison d’une prétendue « odeur corporelle désagréable », selon un procès.

Trois passagers afro-américains poursuivent American Airlines pour ce qu’ils ont décrit comme « discrimination raciale flagrante et flagrante » par le transporteur après avoir été expulsés d’un vol avec cinq autres hommes noirs, ont rapporté les médias mercredi.

La plainte, déposée mercredi devant le tribunal de district américain de New York, affirme que les employés d’American Airlines ont expulsé huit hommes noirs de l’avion suite à une plainte concernant « odeur corporelle désagréable ».

La poursuite allègue également que les plaignants – Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph et Xavier Veal – et cinq autres passagers afro-américains ont été expulsés de l’avion. « sans aucune raison valable, basée uniquement sur leur race », selon la plainte.

Les trois hommes, qui n’étaient apparemment pas assis ensemble et ne se connaissaient pas, ont déclaré que tous les hommes noirs avaient été expulsés du vol du 5 janvier reliant Phoenix, en Arizona, à New York.

« American Airlines nous a montré du doigt parce que nous étions noirs, nous a embarrassés et humiliés. » ont déclaré les hommes dans un communiqué commun mercredi.

Le procès affirme qu’aucun des plaignants n’a été informé qu’il avait une odeur nauséabonde, « et en fait, aucun des plaignants n’avait d’odeur corporelle désagréable. »

Des images de téléphones portables prises par certains des hommes montraient un groupe de Noirs à la porte d’embarquement en train d’être expulsés du vol. Une autre vidéo montre les hommes remettant en question la décision de la compagnie aérienne, l’un d’entre eux disant : « donc c’est de la discrimination. »















À un moment donné, une femme qui semble être une employée d’une compagnie aérienne dit : « Je suis d’accord. Je ne suis pas en désaccord avec vous.

Le procès indique que les hommes ont été retenus temporairement dans la passerelle avant d’être transférés vers la zone d’embarquement pour être réservés sur un autre vol à destination de New York.

La poursuite allègue qu’un employé d’American Airlines a indiqué que la plainte concernant l’odeur corporelle provenait d’un « Hôte de l’air de sexe masculin blanc. »

Les hommes ont finalement été autorisés à réembarquer sur leur vol d’origine lorsqu’il a été déterminé qu’aucun autre vol n’était disponible.

Pendant le vol, ils ont dû « supporter les regards des passagers en grande partie blancs qui les considéraient comme la cause du retard important », selon la plainte, qui ajoutait que le « Tout l’incident a été traumatisant, bouleversant, effrayant, humiliant et dégradant. »

American Airlines a répondu dans un communiqué en disant qu’il fallait « toutes les allégations de discrimination sont très sérieuses ».

L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête car « les réclamations ne reflètent pas nos valeurs fondamentales ni notre objectif de prendre soin des gens » dit le transporteur.