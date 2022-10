Des passagers font irruption dans la danse impromptue de Garba à l’aéroport de Mumbai

Avec Navratri sur nous, c’est l’heure de Garba sur Internet. On dirait que les séances de garba impromptues à l’aéroport sont devenues une nouvelle tendance. Il s’agit d’une vidéo récente mettant en vedette des passagers exécutant Garba à l’aéroport de Mumbai quelques jours seulement après qu’une chose similaire se soit produite à l’aéroport de Bengaluru. La vidéo a été partagée par VJ Nikhil Chhinapa. Il montre un groupe interprétant Garba sur la chanson de Bollywood “Chogada”.

“Dernières nouvelles : cela se passe actuellement à l’aéroport de Mumbai”, lit-on dans la légende de la vidéo. La célébration de Navratri de neuf jours est consacrée à la déesse Durga et est célébrée avec grandeur à travers le pays. Le mot Navratri est dérivé des termes sanskrits Nav et Ratri, signifiant neuf nuits. Regardez la vidéo :

Dernières nouvelles : cela se passe à l’aéroport de Mumbai en ce moment. @ShivAroor @CSMIA_Official ❤️ pic.twitter.com/bvkoQT1stL — Nikhil Chinapa (@nikhilchinapa) 4 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 75 000 vues. « L’esprit des fêtes bat son plein ! Merci Nikhil, d’avoir participé au plaisir et aux festivités. En vous souhaitant une joyeuse saison des fêtes et nous espérons continuer à célébrer avec vous bientôt », a écrit CSMIA. Un utilisateur de Twitter a écrit : “Ce n’est que lorsque vous vivez en dehors de l’Inde, dans des sociétés positivement ennuyeuses et ennuyeuses, que vous venez d’apprécier cela.”

Plus tôt, une chose similaire s’est produite à l’aéroport de Bengaluru. Le clip a été partagé par l’utilisateur de Twitter Divya Putrevu et montre un groupe de passagers entrant dans une danse impromptue de Garba. L’utilisateur a également partagé des images de l’aéroport. « Faites-leur confiance quand ils disent que tout peut arriver à Bangalore ! J’ai de nouveau eu mon moment @peakbengaluru à @BLRAirport. Événement fou par le personnel! C’est beau de voir des voyageurs au hasard se rassembler juste pour jouer à Garba », a-t-elle écrit dans la légende.

“Impressionnant. Ça ne peut pas être mieux que ça pour mettre en valeur la culture par de si belles performances dans des lieux aussi internationaux », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Punjabificiation plus Gujaratification de toutes les cultures, la première par KJo, la seconde par MoSha.”

Les plateformes de médias sociaux regorgent de vidéos de personnes participant aux festivités, même dans des endroits improbables. D’un enfant faisant la plus belle interprétation de Garba que vous puissiez voir, des gens qui dansent à des températures inférieures à zéro au Ladakh, à une dame qui fait irruption dans Garba alors qu’elle travaillait dans la cuisine, ces vidéos de Garba montrent que l’excitation devient palpable.

Le festival de 9 jours de Navratri est célébré en grande pompe et avec enthousiasme, en particulier dans le Gujarat où les gens dansent sur les rythmes de Garba. L’énergie est telle que même Bollywood s’est inspiré des numéros de garba rythmés et gracieux.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici