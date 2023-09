Des passagers évacués à Singapour après qu’un incendie moteur ait rempli de fumée la cabine d’un avion d’Air China

Neuf passagers ont été blessés après qu’un incendie moteur ait envoyé de la fumée dans la cabine d’un avion de ligne d’Air China atterrissant à Singapour, provoquant l’évacuation de l’avion.

L’Airbus A320 avec 146 passagers et neuf membres d’équipage a effectué un atterrissage d’urgence dimanche vers 16h15, a indiqué l’aéroport de Changi dans un communiqué sur sa page Facebook. Le vol venait de la ville de Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan.

Neuf personnes ont subi des blessures mineures liées à l’inhalation de fumée et à des écorchures lors de l’évacuation, indique le communiqué.

UNE FEMME SE VENGE D’UN PASSAGER DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE POUR AVOIR COUVERT SA TÉLÉVISION DANS UNE VIDÉO VIRALE VUE PAR PLUS DE 100 M

Le pilote a déclaré une urgence après avoir signalé de la fumée dans la soute avant et dans les toilettes. La fumée a brouillé les lumières de la cabine et les agents de bord ont dit aux gens de rester calmes et de rester assis après que certains se soient levés, a déclaré un passager aux médias chinois.

L’incendie du moteur gauche a été éteint après l’atterrissage de l’avion, ont indiqué les médias chinois. Une enquête préliminaire a indiqué qu’une panne mécanique du moteur en était la cause, a déclaré Air China dans un communiqué publié lundi sur les réseaux sociaux.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’enquête se poursuivait.

La Chine a considérablement amélioré la sécurité aérienne après une série d’accidents mortels dans les années 1990 et au début des années 2000, alors que l’industrie du transport aérien était en plein essor. Une rare exception est celle d’un avion de ligne de China Eastern Airlines qui a plongé dans le flanc d’une montagne en mars 2022, tuant les 132 personnes à bord.