Des passagers du métro chinois pris au piège par la montée des eaux alors que des pluies torrentielles frappent la province du Henan (VIDEOS)

Des images circulant en ligne montrent des passagers du métro dans une eau trouble, près des épaules, à l’intérieur d’un wagon de train, alors que les services ferroviaires ont été suspendus au milieu du chaos causé par le déluge.

Est-ce effrayant ? Aujourd’hui dans le métro de Zhengzhou, dans la province du Henan, après de fortes pluies torrentielles. pic.twitter.com/qU7JE7ETHE – DJ (@EmslieDustin) 20 juillet 2021

Bien qu’aucun décès ni blessé n’ait été signalé, les infrastructures de transport de la province ont été gravement affectées par de violentes tempêtes et de fortes pluies depuis le week-end. Le Henan est une importante plaque tournante des transports régionaux, mais les routes et les tunnels sont devenus extrêmement saturés d’eau, des voitures et des bus flottant dans les eaux troubles de certaines régions, tandis que des torrents d’eau se répandaient dans les rues.

Chine : Aujourd’hui, de fortes pluies dans la ville de Xinyang, dans la province du Henan, ont inondé de nombreuses voitures. pic.twitter.com/vmabtli43p – Brian (@brianandagnes) 20 juillet 2021

Ailleurs dans la province, les niveaux d’eau de la rivière Yi ont menacé d’endommager le site du patrimoine mondial de l’UNESCO des grottes bouddhistes de Longmen, qui abrite des statues millénaires.

Et un autre clip de la pluie torrentielle d’aujourd’hui à Zhengzhou, dans la province du Henan. pic.twitter.com/aXX55ZyGlS – DJ (@EmslieDustin) 20 juillet 2021

Les inondations ont provoqué une explosion dans une usine d’alliages d’aluminium à Dengfeng, dans le Henan, après que des eaux ont traversé les murs de l’usine et frappé la solution à haute température dans un réservoir, créant une boule de feu dans l’installation. Aucune blessure ou décès ne se serait produit à l’usine, bien que le Dengfeng Power Group n’ait pas encore publié de commentaire public sur l’incident.

Entre samedi et mardi, les stations météorologiques autour du Henan ont enregistré des précipitations supérieures à 50 mm, avec 1 614 points de surveillance documentant des niveaux supérieurs à 100 mm et 151 supérieurs à 250 mm, selon les données locales citées par Reuters.

