Des passagers désarment le tireur qui a tué un employé de DC et en a tiré sur d’autres

WASHINGTON (AP) – Un homme brandissant «au hasard» une arme à feu a tiré sur trois personnes, en tuant une, lors d’un déchaînement mercredi matin dans la capitale nationale qui a commencé dans un bus de la ville et s’est terminé dans un tunnel de métro après que des passagers l’ont attaqué et désarmé.

Les autorités étaient toujours en train de reconstituer la série chaotique d’événements qui ont laissé deux personnes blessées par balle à la jambe et l’employé du métro, Robert Cunningham, abattu. Le tireur est en garde à vue et n’a pas été identifié publiquement.

Le chef adjoint exécutif du département de la police métropolitaine, Ashan Benedict, a salué les “actions héroïques de nos citoyens, de notre communauté, pour désarmer ce tireur”.

Mais il a ajouté : « Le fait que nos concitoyens aient dû intervenir avec des hommes armés me dérange.

Les violences ont commencé peu après 9 heures du matin lorsque l’homme a commencé à brandir une arme et à affronter les passagers d’un bus de la ville dans le sud-est de la ville. L’homme a poursuivi l’un des passagers hors du bus et lui a tiré une balle dans la jambe, a déclaré Benedict.

L’homme a ensuite descendu l’escalator de la station de métro voisine Potomac Avenue, a confronté quelqu’un qui achetait un laissez-passer de métro et lui a également tiré une balle dans la jambe. Les deux victimes étaient en convalescence dans des hôpitaux locaux.

L’homme armé est ensuite descendu sur le quai du train et a commencé à affronter une femme. Benedict a qualifié son comportement de profondément erratique, en disant: «Il se promène en brandissant une arme à feu et engageant au hasard des personnes dans une confrontation. Il est clairement agité à propos de quelque chose.

À ce moment-là, Cunningham, un mécanicien de 64 ans du service de l’électricité de Metro, a tenté d’intervenir et a été tué par balle. Une déclaration de Paul Smedberg, président du conseil d’administration de Metro, a déclaré que Cunningham “a agi avec une extrême bravoure pour aider un client qui était menacé par le tireur”.

L’homme armé a ensuite tenté de monter à bord d’une rame de métro et a apparemment été confronté et désarmé par les passagers. Il est sorti du wagon et a été placé en garde à vue par des policiers, qui ont récupéré son arme sur la voie ferrée, a déclaré Benedict.

Le maire Muriel Bowser a déclaré que les fusillades soulignent la nécessité d’un contrôle sérieux des armes à feu. Bowser et le département de police ont récemment subi une pression publique intense après qu’un employé de la ville a tiré et tué un garçon de 13 ans qui faisait partie d’un groupe de jeunes qui ont pénétré par effraction dans des voitures garées dans son quartier. Le résident a été inculpé cette semaine de meurtre au deuxième degré.

“Nous nous concentrons sur la façon dont nous faisons sortir les armes de notre ville”, a déclaré Bowser. “Que ce soit dans le métro, dans la rue, dans les maisons individuelles, nous savons que nous avons des armes à feu qui créent des tragédies dans notre ville et dans notre pays.”

Le directeur général de Metro, Randy Clarke, a déclaré que son administration avait récemment renforcé les mesures de sécurité, notamment en augmentant les patrouilles de police et la vidéosurveillance. Mais il a déclaré que l’incident du matin était révélateur d’un problème plus large au-delà de la sécurité du métro.

« Il ne s’agit pas d’un problème de sécurité spécifique à Metro ; c’est un problème de violence armée aux États-Unis », a déclaré Clarke.

Ashraf Khalil, Associated Press