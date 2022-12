Des passagers de Via Rail bloqués dans des trains pendant plus de 18 heures au milieu d’une tempête hivernale

Les passagers d’un certain nombre de trains Via Rail bloqués disent qu’ils sont à bord des véhicules depuis 18 heures, avec peu de mises à jour sur le moment où ils se mettront en mouvement.

Darcy Pyrell a déclaré au CP24 qu’il était monté à bord du train Via Rail 55 d’Ottawa à Toronto vendredi vers 15h30. Le train s’est arrêté sur les voies près de Cobourg vers 22h30 la nuit dernière, a-t-il dit.

“On nous a alors dit qu’il faudrait une heure avant que nous puissions recommencer à bouger”, a déclaré Pyrell.

Il était toujours à l’arrêt à 8h30 samedi.

“On nous a dit que c’était à cause d’un arbre abattu et on nous a dit que l’un des deux trains coincés derrière nous allait fusionner avec notre train pour nous tirer”, a déclaré Pyrell. « Mais nous n’avons pas vu ce train arriver. Nous n’avons pas bougé et beaucoup de gens pensent que Via Rail leur ment. Et nous ne savons vraiment pas quoi faire de nous-mêmes en ce moment.

Dans une déclaration au CP24, Via Rail a indiqué qu’« en raison de conditions météorologiques extrêmes », plusieurs trains du corridor Québec-Windsor ont été immobilisés ou annulés.

“Des pannes de courant aux arbres sur les voies et même à un arbre qui tombe sur une locomotive, les conditions rendent impossible le déplacement de certains de nos trains”, a déclaré la compagnie. “Notre première priorité est la sécurité de nos passagers et, bien qu’à l’arrêt, nos trains sont capables de garder les passagers au chaud et en sécurité à bord.”

Les longs retards surviennent au milieu d’une tempête hivernale qui s’est emparée d’une grande partie du Canada, apportant de la neige, des vents violents et des températures extrêmement froides.

Pyrell, étudiant à l’Université d’Ottawa, a déclaré qu’il prévoyait d’être chez lui à Guelph pour passer les vacances avec sa famille, mais il ne sait pas quand il y arrivera.

“Le plan était d’être à la maison pendant une semaine pour voir mes parents et voir ma famille pour la première fois depuis longtemps. Bien sûr, cela va être un peu court, malheureusement », a-t-il déclaré. “Mais que pouvez-vous faire, je suppose.”

Il a dit qu’il s’était préparé un thermos de macaroni au fromage qu’il avait mangé pour le dîner hier soir, mais qu’il n’avait pas mangé depuis.

«Les gens distribuent également de l’eau en ce moment. Je pense que c’est tout ce qu’il nous reste dans le train.

Un arbre tombé bloquant les voies ferrées est photographié à l’extérieur du train 55 près de Cobourg, en Ontario. Samedi 24 décembre 2022. (@lucilleellis /Twitter)

Il a dit que les préposés qu’il a vus monter et descendre les allées semblent “stressés au-delà de toute croyance” et que ses compagnons de voyage sont frustrés et en colère de n’avoir reçu aucune mise à jour sur la situation.

“Un autre passager a appelé la police et une ambulance et ils ont dit qu’ils pouvaient venir chercher toute personne ayant des besoins médicaux immédiats, comme des problèmes d’anxiété ou autre chose”, a déclaré Pyrell.

Via Rail a déclaré avoir été en contact avec le propriétaire de l’infrastructure et “se concentrer sur le confort de nos clients dans les circonstances actuelles”.

La société n’a pas été en mesure de fournir une estimation du moment où les trains commenceront à circuler, mais a déclaré que les clients seraient indemnisés.

“Nous nous excusons cependant profondément pour cette situation et l’impact pour nos passagers et nous continuons à travailler avec nos équipes et le propriétaire de l’infrastructure pour soit faire avancer ces trains le plus rapidement possible, soit les amener à leur destination finale avec de nouveaux équipements. Les passagers qui voyagent dans ces trains recevront un remboursement complet », a déclaré la compagnie au CP24.

Un arbre tombé bloque les voies ferrées à l’extérieur du train 55 près de Cobourg, en Ontario. Samedi 24 décembre 2022. (Alexa Silk / Soumis)